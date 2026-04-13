Magyarjevo zmagoslavje veliko olajšanje za Bruselj

Po zmagi madžarske Tisze pod vodstvom Pétra Magyarja ni bilo običajne bruseljske zadržanosti pri komentiranju volitev v državah članicah. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je zgodovinske vzporednice »zmage za temeljne svoboščine« videla kar v madžarski vstaji proti Sovjetom leta 1956 in v letu 1989.

Evropski poslanec Magyar je bil sicer dolgoletni Orbánov strankarski kolega v Fideszu. Deloval je tudi v madžarskem stalnem predstavništvu v Bruslju, v katerem je bil na vodstvenih položajih sedanji evropski komisar Olivér Várhelyi. Tisza je del desnosredinske EPP, najmočnejše politične družine na stari celini.