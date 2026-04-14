Magyarju se odpirajo vrata do bruseljskih milijard

Za prihodnjo madžarsko vlado pod vodstvom Pétra Magyarja bo pri vrhu prednostnih nalog čimprejšnja odmrznitev evropskih sredstev. Z njimi bi lahko omogočili večji zagon vse bolj opešanega madžarskega gospodarstva in izboljšanje javnofinančnega položaja.

Prihodnji premier napoveduje hitro ukrepanje in uskladitev z Brusljem. Del procesa bo tudi odstop od veta na 90-milijardno posojilo Ukrajini za financiranje obrambe in delovanja države letos in prihodnje leto. V evropski komisiji pričakujejo, da bi Madžarska prvi del izplačil lahko prejela že v drugem četrtletju.