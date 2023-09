Makedonska vlada prepovedala akcije in promocije v trgovinah

Makedonska vlada je začasno prepovedala akcije in promocije živilskih in kmetijskih izdelkov v trgovinah na drobno, da bi zaščitila državljane pred manipulacijami s cenami. Iz prepovedi so izvzeli alkohol in brezalkoholne pijače, veljala pa bo do konca novembra, je sporočila vlada.

»Odločitev je bila sprejeta zato, da bi državljani vedeli točno in realno ceno izdelka in da jih cene živil ne bi zavajale,« so po poročanju srbske tiskovne agencije Beta sporočili iz vlade Dimitra Kovačevskega.

V vladi so pojasnili, da s tem odlokom želijo preprečili zlorabe v prometu določenih izdelkov in blaga. Poudarili so še, da bodo tako zmanjšali morebitne manipulacije pri prodaji kmetijskih in živilskih izdelkov ter preprečili motnje na trgu zaradi zlorab v prometu z nekaterimi izdelki in blagom.

Srbska in hrvaška vlada sta medtem ta teden sprejeli odločitev, da znižata in omejita cene za več vrst živil. V Srbiji so do konca leta omejili cene za 20 izdelkov, naslednji teden pa jih bodo dodali še deset. Na Hrvaškem so do konca marca omejili cene za 30 skupin živil. V obeh državah bodo ti izdelki imeli posebno oznako.