FOTO:Mala Iowa z gigantskim vplivom na volitve vseh ZDA

Chicago – Predstavljajte si, da bi bile slabo leto pred evropskimi volitvami vse oči uprte v slovenske volivce, zbrane v šolskih dvoranah, občinskih centrih in celo domovih. Z volilnimi zbori, imenovanimi caucuses, vlogo ameriškega »napovedovalca kraljev« igra komaj trimilijonska Iowa v osrčju Srednjega zahoda, po velikosti primerljiva s Slovenijo.Z več kot 320 milijoni vse manj belopoltih in vse bolj meščanskih prebivalcev so ZDA zelo drugačne od prevladujoče podeželske in belske Iowe, a ta zvezna država z odločanji v soseščinah meščanov in vaščanov pogosto zadene volilnega izbranca ali izbranko političnih strank na ...