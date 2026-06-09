Mala Moldavija vse močnejši magnet za tuji kapital

Republika Moldavija si je zagotovila za več kot milijardo evrov naložb, potem ko je iz Evropske unije dobila vabilo na začetek pogajanj o prvem sklopu pristopnih poglavij. Takšna injekcija svežega kapitala je za revno državo z manj kot tremi milijoni prebivalcev neprecenljiva, zato ne preseneča, da predsednica države Maia Sandu vstop v EU razume kot strategijo za preživetje.

Ko sredi noči pristanete na letališču v moldavski prestolnici Kišinjevu, v vrsti za pregled potnih listov dobite občutek, da vstopate v Ukrajino. Večina potnikov iz Istanbula je imela v rokah ukrajinske potne liste. Tudi na parkirišču pred letališčem je bilo polno avtomobilov z ukrajinskimi registrskimi tablicami, saj je le dve uri vožnje od tod ukrajinsko mesto Odesa. Tako kot sta poslovni uspeh in eksploztivna rast prometa na letališču v Kišinjevu tesno povezana z dogajanjem v sosednji Ukrajini, sta tudi evropski prihodnosti dveh sosed močno prepleteni.