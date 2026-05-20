Je italijanske potapljače v jamo vsrkal t. i. Venturijev učinek?

Vzroki smrti italijanskih potapljačev med potopom na Maldivih še niso pojasnjeni. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti, preiskavo pa vodijo tudi maldivske oblasti.

Med hipotezami o smrti italijanskih potapljačev na Maldivih v današnjem tisku odmeva tudi teorija o t. i. Venturijevem učinku, ki jo je predstavil Alfonso Bolognini, predsednik Italijanskega združenja za podvodno in hiperbarično medicino. Po tej razlagi naj bi močan tok potapljače usodno posrkal v notranjost jame.

Pripadniki Nacionalnih obrambnih sil ob sodelovanju v iskalni akciji štirih italijanskih potapljačev v vodah atola Vaavu na Maldivih. FOTO: Reuters/Urad predsednika Maldivov

Preveč izkušeni, da bi improvizirali raziskovanje

Kot navaja portal tg24.sky, so po bili Bologninijevem mnenju umrli potapljači preveč izkušeni, da bi improvizirali raziskovanje podvodnih jam brez ustrezne priprave. Predvideva, da skupina ni načrtovala dejanskega vstopa v jamo, temveč zgolj ogled pred morebitno kasnejšo raziskavo.

V tistem trenutku naj bi jih zajel izjemno močan tok. Po Bologninijevi razlagi bi struktura jame lahko na približno 50 metrih globine ustvarila t. i. Venturijev učinek, pojav vsesanja, ki nastane zaradi zožitve prostora, skozi katerega teče tekočina.

Bolognini je pojasnil, da je do te hipoteze prišel po informacijah o ogledu kraja nesreče, ki so ga opravili potapljači organizacije Dan Europe.

»O tem razmišljam že od včeraj. Potapljači Dan Europe so najprej proti vhodu v jamo poslali ROV (daljinsko vodeno podvodno napravo). Zaradi izjemno močnih tokov jim ga ni uspelo spraviti v notranjost, zato so morali vstopiti sami. Takrat se je pojavila hipoteza, ki je postala še bolj verjetna, ko so mi poslali shemo območja s tremi komorami, enim vhodom in enim izhodom. Nastane izjemno močan Venturijev učinek,« je dejal strokovnjak.

Maldivska obalna straža med iskanjem italijanskih potapljačev. FOTO: Reuters/Urad predsednika Maldivov

Šlo je za izjemno pripravljene ljudi

Po njegovem mnenju sta se po tem lahko zgodila dva scenarija: »Ali so bili posrkani vsi ali pa je tok odnesel enega, drugi pa so ga skušali rešiti.«

Meni, da to hipotezo dodatno potrjuje visoka usposobljenost udeleženih potapljačev. »Šlo je za izjemno pripravljene ljudi. Profesorica Monica Montefalcone je imela več kot 5000 potopov in vse potrebne licence. Poleg tega je bila z njo tudi hči, zato si lahko predstavljamo, kako previdna je bila.«

Po njegovih besedah so bili potapljači »verjetno že ob koncu potopa«. Na območju so bili zaradi koralnega grebena, »jame niso bile njihov cilj«. Verjetno so se odločili »za nekoliko globlji ogled vhoda«, nato pa jih je tok potegnil v okolje z ničelno vidljivostjo, ki jo je še dodatno poslabšalo gibanje njihovih plavuti. »Znašli so se v stanju velike dezorientacije in najverjetneje je nastopila panika.«

V obupanem iskanju izhoda jim je verjetno zmanjkalo tudi zraka.