Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

Maldivske oblasti so sporočile, da so našli še zadnji trupli italijanskih potapljačev, ki so umrli v nesreči med jamskim potapljanjem minuli četrtek, s čimer so končali reševalno akcijo po najsmrtonosnejši potapljaški tragediji v zgodovini otoške države. »Oba preostala potapljača so izvlekli iz jame in pripeljali na površje,« je danes sporočil predstavnik urada maldivskega predsednika. Trupla so našli v najglobljem delu jame, približno 60 metrov pod morsko gladino. Vsa trupla so prepeljali v mrtvašnico v prestolnici Male.

Uradni vzrok nesreče še ni potrjen. Po poročanju Reutersa maldivske oblasti med drugim preiskujejo možnost, da se je skupina spustila precej globlje od predvidenega. AP navaja, da so trupla našli precej pod 30-metrsko mejo, dovoljeno za rekreativno potapljanje na Maldivih, kot možne dejavnike pa omenja zahtevno podvodno okolje, slabo vreme in vprašanja glede nadzora ekipe. Maldivsko ministrstvo za turizem je do konca preiskave začasno odvzelo licenco plovilu MV Duke of York, s katerega so se potapljači podali na potop.

Simon Burja, vodja služba za jamsko in tehnično potapljanje Jamarske zveze Slovenije, je za Delo pojasnil, da je v zvezi z nesrečo preveč neznank, da bi lahko komentiral, kaj se je v resnici dogajalo. Glede slabših vremenskih razmer, o katerih špekulirajo, da bi lahko vplivale na nesrečo, pa je pojasnil, da razburkano morje vpliva na površinsko vodo.

»Razburkano morje praktično pod nekje tremi metri globine nima nobenega vpliva. Sam potop v spodnjih delih ne bi smel biti odvisen od tega, kakšno je bilo vreme. Težje je seveda priti na barko in z nje, če je vreme slabo. Lahko pa na potop vplivajo močni tokovi, ki se lahko pojavljajo v različnih globinah,« je povedal.

Burja je pojasnil tudi nekaj specifik jamskega potapljanja: »Gre za potapljanje v zaprtih prostor, kar pomeni, da ni prostega izhoda ven, poleg tega pa je precej pomemben vidik svetloba. Te – če nimaš luči – ni. To sta najpomembnejša elementa potapljanja v jamah.« Prav tako je prisoten tudi dodaten psihološki pritisk, ki ga morda v morju ob potapljanju ni, saj lahko 'zlahka' prideš na površje, medtem ko v jamah ne moreš. »Pomembno je, da jamski potapljač nima klavstrofobije – seveda nekaj zdravega straha je dobro, da imaš, ampak ne preveč, saj se sicer v jamah ne moreš potapljati,« je povedal izkušeni potapljač.

Finski potapljač sodeluje v reševalni akciji za štiri pogrešane italijanske potapljače, ki so umrli v nesreči v podvodnih jamah pri atolu Vaavu na Maldivih, 19. maja 2026. FOTO: Maldives President's Office/Reuters

Dober potapljač v odprtih vodah ni nujno dober jamski potapljač

Dobri potapljači v odprtih vodah, ki se potapljajo tudi 40 metrov globoko, kar je neka meja pri rekreativnem potapljanju, morda menijo, da bi se zlahka potopili tudi v isto globino v jamah, a je prisoten pomemben efekt zaprtega prostora. Prav tako imajo jamski potapljači specifično opremo, ki je prilagojena jamskemu potapljanju.

»Rezervne luči, pravzaprav imaš pri jamskem potapljanju vse podvojeno zaradi varnosti, česar v rekreativnem ni. Seveda pa moraš biti izšolan, izobražen, da znaš vso opremo tudi uporabljati. Ni dovolj, da daš nase jeklenko, pa misliš, da se boš potopil 20, 30 metrov globoko. Največja napaka, ki jo delajo nekateri izkušeni rekreativni oziroma tehnični potapljači, je, da mislijo, da bodo šli samo malo 'pogledat v jamski sistem'. In v začetnem delu je to lahko vidljivost 20, 30, 40 metrov, sploh na morskih območjih, kjer je lahko vidljivost v jami zelo dobra. Potem pa se ti v dveh minutah vidljivost premakne na ničlo. Ko se obrneš, ne veš več, kje si, ne boš našel izhoda. Dobesedno si zaprt,« je povedal.

Kaj je bilo na Maldivih, se lahko zaenkrat špekulira, je pa Burja pojasnil, da se je dostikrat dogajalo, da so neki rekreativci šli »le malo na ogled jame, za sabo niso vlekli vrvice, se spustili nekaj metrov v jamo, nato pa so se izgubili in niso več našli poti naprej.«. Težko je tudi vedeti, kako dobri in izkušeni potapljači so bili.

Po besedah Simona Burje je tehnično jamsko potapljanje na eksotičnih destinacijah, kot so Maldivi, med slovenskimi potapljači razmeroma redko. Večina obiskovalcev se tam odloča za rekreativne potope, saj tehnično potapljanje zahteva veliko specializirane opreme, ki jo je treba večinoma pripeljati s seboj. To pomeni velik logistični zalogaj, pogosto več sto kilogramov opreme. Posamezne skupine se zato praviloma odpravljajo le v že raziskane in turistično dostopne jame, medtem ko so zahtevnejše odprave domena specializiranih ekspedicij.

Oblasti niso vedele, da nameravajo izvajati jamsko potapljanje

Skupina petih italijanskih potapljačev je prejšnji teden v četrtek vstopila v globokomorsko jamo na območju Devana Kandu, kjer so z dovoljenjem oblasti raziskovali mehke korale. Oblasti po besedah predstavnik maldivske vlade Mohamed Hussain Shareef niso vedele, da nameravajo izvajati jamsko potapljanje, piše CNN.

Skupino je vodila 51-letna Monica Montefalcone, profesorica univerze v Genovi in morska ekologinja, ki je redno raziskovala maldivske vode v Indijskem oceanu. V skupini je bila tudi njena hči Girogia Sommacal, študentka, morski biolog Federico Gualtieri in raziskovalka Muriel Oddenino. Z njimi je bil še inštruktor potapljanja Gianluca Benedetti.

Truplo vodje potapljanja so našli že v petek, še dve trupli pa v torek, potem ko so v iskalno akcijo vključili tudi specializirano finsko ekipo. Med iskalno akcijo je zaradi dekompresijske bolezni umrl tudi potapljač maldivskih obrambnih sil Mohamed Mahudheej, ki je sodeloval pri iskanju trupel.

Redke nesreče na Maldivih

Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav so v zadnjih letih zabeležili nekaj smrtnih žrtev. Četrtkova nesreča naj bi bila po poročanju britanskega BBC najhujša potapljaška nesreča v tej majhni otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi verige koralnih otokov priljubljena turistična destinacija.

Italijanski potapljači so izginili v četrtek zgodaj popoldne. V razburkanem morju in ob okrepljenem vetru se je skupina petih izkušenih italijanskih potapljačev v četrtek dopoldne spustila proti popolnoma temnim votlinam pri atolu Vaav, poroča CNN. Potapljači so se podali globoko v jamski sistem, ki se odpira na globini približno 47 metrov in sega do okoli 70 metrov globine.

Imeli so dovoljenje za globlje potope

Monica Montefalcone.

Oblasti so sporočile, da je imela skupina dovoljenje za tehnične potope globlje od običajne rekreativne omejitve 30 metrov, vendar ni jasno, ali so se spustili globlje od načrtovanega oziroma ali so imeli ustrezno opremo za tako tvegano odpravo.

Potapljači so bivali na 36-metrski luksuzni jahti Duke of York, namenjeni potapljaškim križarjenjem za največ 25 gostov.

Po dveh urah so poklicali z jahte

Okoli 13.30 je nekdo z jahte poslal klic v sili, je za CNN povedal predstavnik maldivske vlade Mohamed Hussain Shareef. Potapljači so bili pod vodo že približno dve uri in se niso vrnili na površje.

Prva se je na klic odzvala druga ladja za potapljače. Njeni potapljači so približno pol ure pozneje pri vhodu v jamo našli truplo inštruktorja potapljanja Benedettija. Maldivska obalna straža je nato sprožila obsežno iskalno akcijo na morju in pod gladino. Ko so našli prvo truplo, so oblasti sklepale, da so preostali štirje potapljači ostali ujeti v jami.

Ena najboljših potapljačic na svetu

Monica Montefalcone je bila priznana okoljevarstvenica, ki je dolga leta raziskovala maldivske vode. Njen mož Carlo Sommacal je za italijanski časnik La Repubblica dejal, da je bila »ena najboljših potapljačic na svetu«. Povedal je, da je opravila več kot okoli 5000 potopov.

Pred potopom je maldivski center za morske raziskave odobril raziskovalni projekt Montefalconejeve, Gualtierija in Oddeninove za proučevanje mehkih koral pri atolu Vaavu. Giorgia Sommacal in Benedetti sicer v prijavi nista bila navedena, piše CNN.