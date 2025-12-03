Skrivnostno izginotje potniškega letala

Več kot 11 let po izginotju letala boeing 777-200ER družbe Malaysia Airlines na letu MH370 se bo njegovo iskanje zdaj nadaljevalo. Po poročanju Guardiana je malezijsko ministrstvo za promet sporočilo, da se iskanje nadaljuje 30. decembra, pri tem pa bo sodelovalo ameriško robotsko podjetje Ocean Infinity.

Ameriško podjetje bo za 55 dni – z občasnimi prekinitvami – nadaljevalo pregledovanje morskega dna. Navedli so, da bodo nove operacije usmerjene v območja z največjo verjetnostjo, da bi našli letalo, podrobnosti o točnih lokacijah pa niso razkrili, piše Guardian.

Let MH370 je 8. marca 2014 med rednim poletom iz Kuala Lumpurja v Peking zapustil začrtano pot in izginil z radarskih zaslonov. Na krovu je bilo 12 članov malezijske posadke in 227 potnikov, med njimi večinoma kitajski državljani. Na letalu je bilo 38 malezijskih državljanov ter sedem avstralskih državljanov ali prebivalcev, pa tudi državljani Indonezije, Indije, Francije, ZDA, Irana, Ukrajine, Kanade, Nove Zelandije, Nizozemske, Rusije in Tajvana.

Svojci si želijo jasnosti in miru

Žena enega od pogrešanih, Paula, avstralskega državljana, je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo o nadaljevanju iskanja in dejala, da je »izjemno hvaležna in olajšana, da se je malezijska vlada zavezala k nadaljevanju iskanja«.

»Nikoli nismo prenehali iskati odgovorov, zato nam novica, da se iskanje nadaljuje, prinaša določeno uteho. Resnično si želim, da nam naslednja faza končno prinese jasnost in mir, po katerem hrepenimo že od 8. marca 2014,« je dodala.

V letih po izginotju so velike površine Indijskega oceana preiskovali v okviru mednarodnih in zasebnih operacij, a brez uspeha.

Na krovu je bilo 12 članov malezijske posadke in 227 potnikov. FOTO: AP

Podjetje bo denar prejelo le, če razbitine najde

Lani je Malezija izkazala pripravljenost ponovno odpreti preiskavo, če bi se pojavili prepričljivi novi dokazi. S podjetjem Ocean Infinity je sklenila pogodbo po načelu »no-find, no-fee«, kar pomeni, da podjetje 70 milijonov dolarjev prejme le, če najde razbitine. Ponovno iskanje se osredotoča na novo območje, veliko 15.000 kvadratnih kilometrov.

Vendar pa so bila najnovejša iskanja v južnem Indijskem oceanu aprila letos prekinjena zaradi slabega vremena.

Družine pogrešanih potnikov že leta zahtevajo odgovore in opozarjajo, da je razjasnitev ključna za preprečevanje novih tragedij. Nekateri sorodniki so leta 2016 sami odpotovali na Madagaskar, kjer so na obalah iskali naplavine; deli letala so bili prej najdeni ob obalah Tanzanije in Mozambika.

Letalo MH370, Boeing 777-200, je 8. marca 2014 ob 00.41 po lokalnem času vzletelo iz Kuala Lumpurja proti Pekingu. FOTO: Lai Seng Sin/Reuters

Januarja 2017 so malezijske, avstralske in kitajske oblasti končale dveinpolletno podvodno iskanje, v katerem je Avstralija pregledala 120.000 kvadratnih kilometrov južnega Indijskega oceana.

Kasneje istega leta so avstralski preiskovalci v končnem poročilu zapisali, da je nezmožnost zagotavljanja odgovorov družinam »velika tragedija« in v sodobnem času »skoraj nepojmljiva«.

Leta 2018 je uradna malezijska preiskava zaključila, da je bilo letalo med letom ročno obrnjeno, ne pa pod nadzorom avtopilota, ter da ni mogoče izključiti »nedovoljenega vmešavanja tretje osebe«. Zavrnili pa so teorije, češ da je pilot ali kopilot letalo namenoma strmoglavil, in izključili mehansko okvaro.

V zadnji izjavi je malezijsko ministrstvo za promet zapisalo: »Zadnji razvoj dogodkov potrjuje zavezanost malezijske vlade, da zagotovi zaključek za družine, ki jih je ta tragedija prizadela.«