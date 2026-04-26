V krvavih napadih v Maliju ubit obrambni minister

Malijski obrambni minister Sadio Camara je bil v soboto ubit v napadu skupine JNIM, povezane s teroristično organizacijo Al Kaida, na njegovo rezidenco v vojaški bazi Kati zunaj Bamaka, je poročal francoski radio RFI. Napadi so se nadaljevali tudi danes, dan po tem, ko so podružnica Al Kaide in tuareški uporniki izvedli enega največjih usklajenih napadov v državi v zadnjih letih, saj je bilo slišati streljanje v garnizijskem mestu blizu malijske prestolnice, je povedala priča za Reuters.

Združeni narodi so po sobotnih obsežnih napadih pozvali k mednarodnemu odzivu na nasilje in terorizem v sahelskem delu Zahodne Afrike. »Generalni sekretar je globoko zaskrbljen zaradi poročil o napadih na več lokacijah po Maliju. Ostro obsoja ta dejanja nasilja,« je sporočil tiskovni predstavnik ZN na omrežju X.

Podružnica Al Kaide in tuareški uporniki so prevzeli odgovornost za usklajene napade okoli prestolnice Bamako, v območjih pridobivanja zlata in drugod po Maliju, v eni najdrznejših operacij, ki so jih uporniki izvedli v svoji kampanji proti vojaško vodeni vladi. Končno število mrtvih in ranjenih je ostalo nejasno, prav tako usoda spornega mesta Kidal, za katerega so uporniki trdili, da so ga v napadu ponovno zavzeli od vladnih sil.