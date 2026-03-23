Mali Snežič je premagal bosanske obveščevalce

Sodišče Bosne in Hercegovine je Obveščevalno-varnostni agenciji (OBA) BiH naložilo, da sedemletnemu sinu kontroverznega slovenskega poslovneža Roka Snežiča plača 16.000 konvertibilnih mark (8180 evrov) odškodnine in več kot dva tisoč evrov sodnih stroškov, ker ga je brez pravne podlage ločila od očeta, je poročal bosansko hercegovski spletni portal Capital.

Leta 2020, v času, ko je OBA vodil Osman Mehmedagić Osmica, je OBA Snežiča označila za osebo, ki predstavlja grožnjo nacionalni varnosti države, zaradi česar so mu prepovedali vstop v Bosno in Hercegovino, kjer je živela njegova družina.

Snežič je obljubil, da bo celotno odškodnino podaril vladi entitete Republika Srbska in Srbski pravoslavni cerkvi.