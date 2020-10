Malo ozemlje v veliki igri

Pariz je obtožil Ankaro vmešavanja v spopade v Gorskem Karabahu, Moskva pa poskuša umiriti armensko zaveznico in velikega­ kupca ruskega orožja Azerbajdžan. O tem, kakšno vlogo v tej razvlečeni armensko-azerbajdžanski zgodbi igrata dve drugi, med sabo sprti regionalni sili, ni veliko slišati.Po poročanju z obeh strani fronte se spopadi, ki so se začeli v soboto, kljub pozivom k umiritvi, ki prihajajo z vseh strani, ne umirjajo. Na mednarodnem prizorišču podžiga azerbajdžanski boj za osvoboditev svojega ozemlja zgolj Turčija, ki se je po Siriji in Libiji vmešala še v tret­jo »vojno prek posrednikov« proti Rusiji, ki vsaj ...