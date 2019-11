Malteški poslovnež obtožen sokrivde pri umoru novinarke

Fenech je sicer na Malti znana oseba, bil je namreč šef poslovne skupine Tumas in direktor energetskega podjetja Electrogas, a kot navaja BBC, je pred kratkim odšel s teh položajev.



Lani so ugotovili, da je bil Fenech tudi lastnik misterioznega podjetja 17 Black, ki je bil registriran v Dubaju. Podjetje pa je bilo tudi na seznamu panamskih dokumentov, prav o 17 Black pa je Galizia pisala osem mesecev preden je bila umorjena.

Fenech ponudil informacije, vlada jih noče

Malteški poslovnežje uradno obtožen vpletenosti pri umoru malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia , poroča BBC. Fenech krivde ni priznal, na sodišču v malteški prestolnici Valeti so bili prisotni tudi svojci umorjene novinarke. Preiskava smrti Caruane Galizie je pretresla otoško vlado . Premierje pod pritiskom, da odstopi.Še tri osebe čakajo na sojenje zaradi umora Galizie v bombnem napadu z avtomobilom, vendar se policisti preiskavo zdaj osredotočajo na to, kdo je ukazal njen umor in zakaj.Fenecha so prejšnji teden aretirali zaradi suma vpletenosti v umor novinarke, medtem ko je z jahto hotel zapustiti Malto. Klobčič skrivnosti okrog naročenega umora novinarke, ki je bila velik trn v peti malteške vlade in je umrla leta 2017 v avtomobilu, ki ga je raznesla daljinsko sprožena bomba, se je tako začel razpletati. V ponedeljek je že odstopil vodja kabineta predsednika vlade, ki so ga nato v torek aretirali, zaslišali in izpustili. Odstopila sta tudi gospodarski minister, ki sicer zatrjuje, da ni nikakor povezan z umorom novinarke in da je odstopil v nacionalnem interesu, in minister za energetiko, ki prav tako zanika vpletenost v zadevo.Toda prav informacije o vpletenosti Schembrija, Cardone in Mizzija v umor novinarke je ponudil Yorgen Fenech v zameno za imuniteto, a ga je vlada zavrnila in je nadaljevala preiskavo proti njemu, danes pa so ga tudi uradno obtožili sokrivde pri umoru novinarke.