Mama, soproga, ameriška prva dama slovenskega rodu

Najprej pridejo seveda salonarji, limuzine in zasebna letala. Film Melania ameriške prve dame slovenskega rodu pa je več od razkazovanja luksuznega življenja v zlato-steklenem nebotičniku ob newyorški Peti aveniji in v floridskem Mar-a-Lagu, med katerima se seli soproga milijarderja in predsednika Donalda Trumpa. Je celo več kot le dokumentarec o pripravah na ponovno selitev v Belo hišo. V dvajsetih dneh pred tem Melania Trump pripoveduje zgodbo o svojem videnju pomena Amerike, družine in tudi spominih na staro domovino Slovenijo.