    Svet

    Mama, soproga, ameriška prva dama slovenskega rodu

    Dokumentarec ponovne ameriške prve dame se je v prvem koncu tedna izkazal za finančno najbolj uspešnega v desetletju.
    Film Melania je uspešnica. Foto Spencer Platt Getty Images Via Afp
    Galerija
    Film Melania je uspešnica. Foto Spencer Platt Getty Images Via Afp
    Barbara Kramžar
    5. 2. 2026 | 00:19
    5. 2. 2026 | 00:57
    10:34
    A+A-

    Najprej pridejo seveda salonarji, limuzine in zasebna letala. Film Melania ameriške prve dame slovenskega rodu pa je več od razkazovanja luksuznega življenja v zlato-steklenem nebotičniku ob newyorški Peti aveniji in v floridskem Mar-a-Lagu, med katerima se seli soproga milijarderja in predsednika Donalda Trumpa. Je celo več kot le dokumentarec o pripravah na ponovno selitev v Belo hišo. V dvajsetih dneh pred tem Melania Trump pripoveduje zgodbo o svojem videnju pomena Amerike, družine in tudi spominih na staro domovino Slovenijo.

    Melaniji Trump so v preteklosti pripisovali, da je zapornica svojega moža, lep obraz brez lastne pameti, trofejna žena. Njen odgovor je film o dvajsetih dneh pred ponovnim nastopom v vlogi prve dame ZDA, kar je zgodovinski dosežek že sam po sebi. Dosežek so tudi rekordi, ki jih njen film podira v kinematografih. V prvem koncu tedna se je izkazal za finančno najbolj uspešen dokumentarec v desetletju. Ogledalo si ga je več ljudi kot pet nominirancev za oskarja skupaj, vključno z dvema za najboljši film. 

    Prva dama slvoenskega rodu Melania Trump. Foto Kylie Cooper/Reuters
    Prva dama slvoenskega rodu Melania Trump. Foto Kylie Cooper/Reuters

    Melania Trump, po besedah režiserja Bretta Ratnerja in producentov vodilna sila v ozadju filma, seveda ne bo dobila oskarja. V sodobni ameriški politični in ideološki razdeljenosti pa ni mogoče izključiti, da bi ga v takšni vlogi dobili Michelle Obama ali Jill Biden. Sovražniki Donalda Trumpa in vsega v njegovi orbiti ostajajo nepomirljivi. Melanijini spomini so bili slabi, film je še slabši, je pisal New York Timesov Carlos Lozada. Drugi poudarjajo štirideset milijonski proračun s 35. milijoni dodatnih dolarjev za promocijo, kar naj bi bilo podkupovanje Trumpa s strani Jeffa Bezosa,lastnika  Amazon MGM Studios. Privrženci sedanje prve dame ZDA in njenega moža, očeta  gesla Naredimo Ameriko spet veliko, pa so prvi konec tedna polnili kinodvorane in mnogi na koncu ploskali. 

    Film Američanom in vsemu svetu pokaže mesta, ki so dostopna le redkim, kot je pravilno opozorila tudi pripovedovalka svoje zgodbe Melania. Na slavnostno večerjo pred inavguracijo v veličastnem washingtonskem muzeju gradbeništva in arhitekture so bili povabljeni le najbolj znani in zaslužni, gledalci so lahko videli kotičke za predsednika in njegovo družino v Beli hiši in načrtovanje poti od Bele hiše do kongresa in druge premike na dan inavguracije. Nasmejali so se opazki skorajšnjega ponovnega predsednika ob dolgočasnih podrobnostih: »Bom zdaj lahko končno začel delati Ameriko spet veliko?« 

    Predsednik Donald Trump je v filmu Melania predvsem soprog. Foto Brendan Smialowski/Afp
    Predsednik Donald Trump je v filmu Melania predvsem soprog. Foto Brendan Smialowski/Afp

    Melania pripoveduje zgodbo prve dame, ki se zavzema za enotnost države, priseljenke v Ameriko, ki čuti veliko odgovornost do svoje druge domovine. O tem, kako se je z družino iz Laosa priselila živeti ameriške sanje, pusti govoriti tudi svoji dekoraterki Tham Kannalikham. Melania Trump kaže na čase, ko je bila selitev v Ameriko privilegij, in je kot takšna seveda napoti zagovornikom desetin milijonov ilegalnih prišlekov iz časov demokratskega predsednika Joeja Bidna. Melania kaže tudi svoje družinske vrednote. Najsvetlejši nasmeh je prihranjen za devetnajstletnega sina Barrona, oče Viktor je v številnih kadrih. Prav tako spomin na pokojno mamo Amalijo

    Hči se je mame spominjala med pogrebom nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja, ki je bil prav na prvo obletnico Amalijine smrti, ter s prižigom svečke v newyorški katedrali Sv. Patricka. Pa tudi z vsakim šivom inavguracijskih oblačil, pomembnih za ponovno prvo damo pred očmi vsega sveta. Namesto  mame, nekoč zaposlene v tovarni oblačil v Sevnici, Melanio v filmu spremlja francoski kreator Hervé Pierre, ki je kot mnogi drugi ni zapustil iz političnih razlogov.

    Oče Viktor in sin Barron.,Image: 955738871, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no Foto Profimedia
    Oče Viktor in sin Barron.,Image: 955738871, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no Foto Profimedia

    Melania je film o prvi dami, pripovedovalka celo 45. in 47. predsednika ZDA imenuje le »moj mož«. Pokaže, da je v svoj inavguracijski govor na njen predlog dodal besedo o enotnosti, ko gre soprog po dolgem prvem ponovnem predsedniškem  dnevu dnevu spat, sama šele sezuje louboutine. Zlobneži so to razumeli kot priznanje, da spita v različnih spalnicah, da je njun zakon le fasada, Melania jim odgovarja s pesmijo skupine The Crystals: »Med plesom me je tesno stiskal k sebi in ko me je spremljal do doma, so se zvezde na nebu svetile. In potem me je poljubil.«

    Za tiste, ki to hočejo videti, je v filmu Melania zelo prisotna tudi njena prva domovina Slovenija. Za slavnostno večerjo je načrtovala slovenske kristalne kozarce, opremljene z ameriškim predsedniškim pečatom. Del filma je sneman na način, ki morda spominja, kako je oče Viktor v njenem otroštvu in mladosti ovekovečeval svojo družino. Tu je nezmotljivi, simpatični slovenski dialekt ameriške prve dame. Slovenska zgodba je celo Billie Jean Michaela Jacksona, po njenih besedah najljubša pesem. Lahko si je predstavljati navdušenje najstnice iz Sevnice, ko je dobila LP ploščo.

    Ameriška Bela hiša ponoči. Foto Barbara Kramžar
    Ameriška Bela hiša ponoči. Foto Barbara Kramžar

    Sloveniji je zelo naklonjena vsa sedanja ameriška administracija, poudarja slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je bil edini tuji diplomat, povabljen na premiero v washingtonskem Trump-Kennedyjevem centru. »Film se mi je zdel zanimiv, ker sem bil sam, v imenu Slovenije, povabljen na predsedniško inavguracijo in bil del dogodkov, ki jih film prikazuje,« je povedal za Delo. »Film pokaže, da je v bistvu Melania v središču političnega sveta, ki odloča ne samo o Ameriki, ampak o svetu. Je centralna oseba in to je za nas posebej pomembno, saj je Slovenka.«

    Slovenski diplomat je opozoril, da v filmu nastopajo tudi drugi Slovenci kot Melanijin oče, in sin Barron, »v nekem trenutku so s senatorko Amy Klobuchar v središču celo štirje Slovenci.« Po njegovem ni samoumevno, da je sedel med ministri Trumpovega kabineta: »To je tudi rezultat našega dela tu. Imel sem priložnost govoriti z vsemi od finančnega ministra Bessenta, državnega sekretarja Rubia, vojnega ministra Hegsetha, ministrov za okolje in energijo in tako naprej. Vsi so poznali Slovenijo.« V hitro spreminjajočem se svetu je vzdrževanje stikov z ljudmi, ki najbolj odločajo o svetu, pomembno tudi za Slovenijo, je ocenil. 

    Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič v družbi ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. Foto Gov.si
    Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič v družbi ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. Foto Gov.si

    Trump je Slovenijo, od koder prihaja njegova soproga, na premieri pohvalil kot čisto in urejeno državo, »in moram reči, da mi je bilo kot veleposlaniku to prijetno poslušati,« je dejal veleposlanik Mirošič. »To ne jemljem kot nekakšen paternalizem. Tudi ko sem bil zadnjič pri njem v Ovalni  pisarni, je natančno vedel, o čem govori,  o Sloveniji je tudi tedaj govoril zelo lepo. Ta predsednik ima o naši državi očitno pozitivno mnenje. Mnoge države bi si želel takšnega odnosa.«

    Se je v napetih mednarodnih odnosih, ki jih z govorjenjem o ameriškem lastništvu Grenlandije ustvarja tudi predsednik ZDA, še posebej pomembno pogovarjati z avtorjem knjige o umetnosti sklepanja poslov? »Z njim se je treba pogajati, treba ga je razumeti,« je poudaril veleposlanik Iztok Mirošič, »Državni sekretar Rubio mi je recimo govoril o vlogi Amerike na zahodni polobli, kako jo vidijo. Mene so bolj zanimali slovenski, evropski odnosi z ZDA, še posebej v teh turbulencah. Zaključek je, da se je z globalnim akterjem pač treba pogovarjati, treba je imeti stike.« Če bi prišlo do transatlantskega razkola, bi po njegovem glava bolela podjetja na obeh straneh Atlantskega oceana, pa tudi ljudi: »Od čezatlantskih odnosov je odvisnih na milijone delovnih mest.«

    Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič v družbi predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona. Foto Gov.si
    Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič v družbi predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona. Foto Gov.si

    Trump ima vizijo okrepitve lastnega kontinenta, slovenski veleposlanik v Washingtonu pa je spomnil na poročilo Maria Draghija, ki tudi predlaga večjo, pragmatično federacijo v Evropi za  večjo neodvisnost Evrope ne samo od ZDA, ampak tudi od Kitajske. »Mislim, da je ta usmeritev pravilna.« Amerika in Evropa sta imeli skozi zgodovino vendarle neko posebno razmerje, ki ga ne gre kar tako zavreči in se je vredno zanj boriti, je dodal. Ti odnosi bodo verjetno spremenjeni, prehajajo na novo raven, a to ne pomeni, da ne smemo iskati stikov in uresničevati priložnosti. »Imamo Slovence v Beli hiši, imamo predsednika Trumpa, ki govori o naši državi zelo lepo, mislim, da je treba priložnosti, gospodarske in druge, uresničiti. Ne strinjamo se o vseh zadevah na tem svetu, pa vendarle so tudi velike priložnosti za sodelovanje. Koristi v sodelovanju bi morale biti v slovenskem nacionalnem interesu.«

    V tem trenutku je nesporno, da Evropa v primeru večjega konflikta, tudi jedrskega, sama ni sposobna obrambe, je z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem soglašal slovenski predstavnik v Washingtonu. »Zato imamo Nato. Pričakovanje Američanov pa je, da Evropa prevzame večjo odgovornost za lastno varnost v Evropi  zlasti pri konvencionalnih silah, medtem ko bo strateško odvračanje še vedno skupno.« 

    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je Ebropejce pozval k realnosti. Foto Genya Savilov/Afp
    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je Ebropejce pozval k realnosti. Foto Genya Savilov/Afp

    Ob filmu Melania pa je slovenski diplomat še enkrat ocenil, da bi si številne druge države želele sodržavljana na takšnem položaju v Beli hiši. »Nedvomno ni enako, če v Beli hiši je Slovenec ali pa ga ni,« je povedal. »Moje osebno prepričanje je, da je to za našo državo zelo dobro. Film pokaže, da je naša sodržavljanka v samem centru moči in vpliva, mislim, da takšne moči nima noben Slovenec na svetu. Zato si Melania zasluži spoštljiv odnos.« 

