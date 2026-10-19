Manchester City: prevelik, da bi propadel?

Le nekaj ur po tem, ko je Premier league, angleška prva nogometna liga, v začetku leta 2023 klub Manchester City obtožila več kot sto kršitev svojih finančnih pravil, je imel predsednik tega kluba v svojem koledarju pomemben sestanek. Haldun al Mubarak, ki je tudi izvršni direktor Mubadale, abudabijskega državnega investicijskega sklada, naj bi se sestal z Jeremyjem Huntom, takratnim britanskim finančnim ministrom. Sestanek je bil del širših prizadevanj za obuditev zaupanja manj kot pet mesecev po katastrofalnem mini proračunu nekdanje premierke Liz Truss, ki ni predvidel kritja za napovedano porabo. Predstavniki britanskega finančnega ministrstva so že na začetku poudarili, da se je v pogovoru treba izogniti nogometu. Toda Mubarak je, ogorčen zaradi ravnanja z njegovim klubom, kljub temu ...