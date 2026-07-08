Zarada majanja stolpnica sredi Manhattna evakuirali ljudi

Newyorška policija je v torek zjutraj evakuirala več poslopij nedaleč od železniške postaje Grand Central, potem ko se je 37-nadstropna stolpnica v gradnji na 42. ulici začela majati. Gradbeni delavci so v 21. nadstropju opazili, da sta se dva nosilna stebra začela upogibati. Pobegnili so na varno in poklicali gasilce, poročajo lokalni mediji.

Policija je nato evakuirala več okoliških zgradb v času jutranje prometne konice, pri čemer so ljudje dobesedno vlačili na ulico izpod tuša, je za STA povedala ena od stanovalk bližnje stolpnice, ki se je identificirala kot Emilija.

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Newyorški gasilci so sporočili, da so tik pred 8. uro zjutraj po krajevnem času v torek prejeli klic o padajočih opekah s stavbe na naslovu 235 East 42nd Street, ki je nekdanji sedež globalnega farmacevtskega velikana Pfizer.

To poslopje se sedaj preureja v stanovanja v okvirju projekta, ki ga uradniki imenujejo največja preureditev pisarniških prostorov v stanovanja v zgodovini mesta, je poročala lokalna televizija PIX 11, katere poslopje čez cesto so prav tako evakuirali.

Obnova, ki se je začela leta 2024, naj bi v to poslopje prinesla približno 1600 stanovanj, vključno z več kot 400 cenovno dostopnimi stanovanji.

Inšpektorji so ugotovili, da sta se stebra upognila in da so se nadstropja med 21. in 26. nadstropjem pogreznila, so sporočili gasilci. Nekatera poročila so navajala, da se je več nadstropij sesulo.

FOTO: Spencer Platt Getty Images/AFP

Nihče ni bil poškodovan

Nihče ni bil poškodovan, vendar pa je evakuacija zajela tudi hotel Hampton Inn Manhattan Grand Central. Ob tem je policija do nadaljnjega povsem zaprla območje 42. ulice med drugo in tretjo avenijo blizu sedeža Združenih narodov.

Župan Zohran Mamdani je pozval ljudi v bližini, naj upoštevajo navodila reševalcev. Kot je dejal, so evakuirali tudi šolo s približno 400 otroki.

Gasilska služba je na kraj dogodka napotila 21 enot, tam so bili tudi gradbeni inženirji Oddelka za gradbeništvo. Agencija je pozneje sporočila, da je bil v 21. nadstropju poškodovan jekleni nosilec.