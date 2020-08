Manhattanski tožilec proti Trump Organization

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Jonathan Ernst Reuters

Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen je bil nedavno izpuščen iz zapora. Foto Eduardo Munoz Alvarez Afp

New York – Manhattanski tožilecje vložil obtožnico, ki nakazuje, da namerava preiskovati morebitne finančne prevare organizacije republikanskega predsednika. Za dostop do predsednikovih finančnih podatkov se sklicuje na »nedvomna« medijska poročila o napihovanju vrednosti The Trump Organization bankam in zavarovalnicam.Vance bi rad pregledal Trumpove davčne napovedi in druge dokumente v zadnjih osmih letih, saj verjame, da se predsednik ne more sklicevati na posebne pravice, kar je pred slabim mesecem dni potrdilo tudi vrhovno sodišče. Trumpove nasprotnike zanimajo morebitna plačila za utišanje porno igralke, Playboyevega modelain drugih, s katerimi naj bi imel spolne odnose, radi pa bi odkrili tudi morebitne finančne povezave z Rusijo ali kakršne koli druge nepravilnosti, ki bi preprečile njegovo ponovno izvolitev. Trumpovi odvetniki so minuli teden pred sodiščem zatrjevali, da tožilčeve zahteve presegajo leta 2018 sproženo preiskavo, Cyrus R. Vance ml. naj bi deloval v slabi veri.Predsednik vrhovnega sodiščapa je v svoji razsodbi spomnil, da noben državljan ni nad zakonom in tudi ne predsednik ZDA. V Trumpovem štabu kljub temu obtožujejo, da gre za politično preganjanje in nove sodne in druge pregone povezujejo s preiskavo tožilcao nezakonitem nadzoru zveznega preiskovalnega urada FBI do Trumpovih sodelavcev med zadnjo predvolilno kampanjo z izvorom v kampanji demokratske nasprotnice. Republikanski predsednik je v ozadju dvomljivega dejanja že videl tedanjega demokratskega predsednika Baracka Obama in njegovega podpredsednika Joeja Bidna, zdaj predsedniškega kandidata demokratske stranke.Trumpu pa zagotovo ni všeč, da se je proti njemu postavil njegov nekdanji odvetnik, manhattanski tožilec, po strankarski pripadnosti demokrat, pa je že zahteval tudi podatke od Trumpovih davčnih svetovalcev.