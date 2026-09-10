Manj prošenj, več napetosti

Tako kot podatki Frontexa, ki kažejo velik upad nedovoljenih vstopov po migracijskih poteh v Evropo, tudi statistike agencije Evropske unije za azil (EUAA) potrjujejo takšna gibanja. Kljub temu so azilna in migracijska vprašanja žgoča tema, ki – kot so pokazale tudi volitve v nemški deželi Saška - Anhalt z zmago skrajno desne AfD – vse bolj vpliva na politične procese.

Glede na volilni razplet v Saški - Anhaltu, ki ga ni zaznamovala le zmaga AfD, temveč tudi polom krščanskih demokratov, so socialisti prepričani, da se je EPP pod vodstvom Manfreda Webra sledenje retoriki skrajne desnice pri migracijah, podnebnih in drugih temah vrnilo kot bumerang.