Mar Xijev pogovor z Zelenskim napoveduje skorajšnji mir?

V nadaljevanju preberite:

Čeprav kitajski mediji poudarjajo, da je pogovor potekal na pobudo ukrajinskega predsednika, pa kitajski viri trdijo, da je do pogovora prišlo na Xijevo pobudo, čeprav ostaja nejasno, zakaj naj bi to storil prav v tem trenutku. Še zdaleč ni nepomembno dejstvo, da je Xi ukrajinskemu predsedniku napovedal, da bo v Ukrajino in v »druge države« poslal posebnega odposlanca, da bi vzpostavili »poglobljeno komunikacijo« z vsemi stranmi, ki so vpletene v krizo.

Posamezni kitajski analitiki pa so prepričani, da je še bistveno bolj pomembno to, da bodo iskanje politične rešitve zaupali Li Huiju, bivšemu kitajskemu veleposlaniku v Moskvi, ki se je v letih svojega dolgega mandata (od leta 2009 do leta 2019) večkrat srečal z Vladimirjem Putinom. Pred vrnitvijo v Peking je od ruskega predsednika dobil celo odlikovanje za zasluge v izgradnji prijateljstva med obema državama. Li je, na kratko povedano, mož, ki dobro ve, kako razmišlja Putin.