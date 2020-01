Marček se je izrekel za krivega uboja Jána Kuciaka

Šlo je za enega najbolj odmevnih ubojev ne le na Slovaškem, pač pa tudi širom po Evropi. FOTO: Reuters

se je po poročanju Washington Posta na sodišču izrekel za krivega uboja slovaškega novinarja Jána Kuciaka in njegove zaročenke. Šlo je za enega najbolj odmevnih ubojev ne le na Slovaškem, pač pa tudi širom po Evropi, zaradi katerega je kasneje padla slovaška vlada.Poleg Marčka so bili obtoženi še trije drugi, vključno s poslovnežem, domnevnim naročnikom, a omenjeni niso priznali krivde. Tožilci v mestu Pezinok severno od Bratislave trdijo, da je za uboj mladega para plačal približno 70.000 evrov. Kočner je novinarju že pred smrtjo grozil, ker je ta objavljal zgodbe o poslovneževih kršitvah zakonov.27-letnega Kuciaka so ustrelili v prsni koš, Kusnirovo pa v glavo, blizu njunega doma v Velki Mači vzhodno od Bratislave. Uboja sta sprožila množične ulične proteste, na katerih so Slovaki zahtevali, da morilci odgovarjajo za zločin. Kuciak je bil znan raziskovalni novinar, velik trn v peti slovaški vladi, prepredeni s korupcijo.Štirim obtoženim grozi 25 let zapora, če jih bodo spoznali za krive. Peti osumljeni je sklenil sporazum o sodelovanju s tožilstvom v zameno za nižjo kazen. Decembra lani so mu prisodili 15 let zapora. Kdaj bi bila lahko izrečena sodba preostalim štirim, ni jasno.