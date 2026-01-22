Margrethe Vestager za Delo: Trump je iz Grenlandije ustvaril evropsko vprašanje

Evropski voditelji morajo po besedah Margrethe Vestager biti previdni pri odzivanju na izjave Donalda Trumpa, da Grenlandije ne bo poskusil priključiti s silo oziroma da proti evropskim državam ne bo uvedel novih carin. »Predsednik ZDA ima težnjo, da en teden reče eno stvar in naslednji teden drugo,« je v pogovoru za Delo spomnila večkratna evropska komisarka z Danske, ki se je v zgodovino zapisala po vodenju prelomnih pravnih bitk proti ameriškim tehnološkim velikanom, kot so Meta, Microsoft in Amazon.

Kakšen je vaš odziv na dogodke iz Davosa oziroma na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa?

Mislim, da se vsi sprašujemo, kaj se je pravzaprav zgodilo, saj se je predsednik Trump s svojimi prvotnimi zahtevami po Grenlandiji resnično zaplezal. Stvar je v tem, da je [suverenost nad otokom] edina stvar, ki je ne more dobiti.