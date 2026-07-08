Marine Le Pen kljub obsodbi napovedala kandidaturo na predsedniških volitvah

Voditeljica francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (Rassemblement National – RN) Marine Le Pen je napovedala, da bo kandidirala na predsedniških volitvah leta 2027, čeprav je pritožbeno sodišče potrdilo njeno obsodbo zaradi zlorabe sredstev evropskega parlamenta, poroča Le Monde. Ob tem je napovedala še pritožbo na francosko Kasacijsko sodišče (Cour de Cassation), najvišjo sodno instanco za kazenske zadeve.

V večernem televizijskem intervjuju za postajo TF1 je Le Pen poudarila, da se čuti nedolžno in da bo izkoristila vse pravne možnosti za razveljavitev sodbe. »Od danes sem kandidatka za predsedniške volitve. Kampanja se začenja nocoj,« je dejala ter dodala, da želi »začeti preporod Francije«.

Potrjena obsodba zaradi zlorabe evropskih sredstev

Pritožbeno sodišče v Parizu je potrdilo, da je Marine Le Pen skupaj z več sodelavci med letoma 2004 in 2016 nezakonito uporabljala sredstva evropskega parlamenta, namenjena zaposlovanju parlamentarnih pomočnikov, poroča BBC. Po ugotovitvah sodišča so bila ta sredstva v vrednosti približno 2,8 milijona evrov preusmerjena za financiranje zaposlenih, ki so dejansko opravljali delo za stranko Nacionalni zbor in ne za evropske poslance.

Sodišče je Le Pen izreklo tri leta zaporne kazni, od katerih sta dve leti pogojni, eno leto pa naj bi prestala v hišnem priporu z elektronskim nadzorom. Poleg tega ji je naložilo 100.000 evrov denarne kazni ter 45-mesečno prepoved kandidiranja na javnih funkcijah, pri čemer je 30 mesecev prepovedi pogojno odloženih.

Ker je bila prvotna prepoved kandidiranja izvršljiva že po sodbi iz leta 2025, je Le Pen preostali dejanski del prepovedi – 15 mesecev – že prestala. To pomeni, da ji aktualna sodba ne preprečuje kandidature na predsedniških volitvah leta 2027.

Pritožba začasno odloži izvrševanje kazni

Le Pen je napovedala pritožbo na Kasacijsko sodišče, ki presoja pravilnost uporabe prava, ne pa dejanskega stanja. Po francoski zakonodaji vložena pritožba začasno zadrži izvrševanje kazni, zato ji do končne odločitve ne bo treba nositi elektronske zapestnice.

Pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi Kasacijsko sodišče lahko odločilo v začetku leta 2027, tik pred predsedniškimi volitvami. Če bi sodbo potrdilo, bi se Le Pen lahko znašla v položaju, ko bi morala elektronski nadzor prestajati ravno v najbolj intenzivnem delu volilne kampanje.

Pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi Kasacijsko sodišče lahko odločilo v začetku leta 2027, tik pred predsedniškimi volitvami. FOTO: Benoit Peyrucq/AFP

Analitiki ocenjujejo, da gre za premišljeno politično strategijo. S pritožbo si Le Pen pridobi čas, hkrati pa lahko kampanjo vodi brez omejitev, ki bi jih prinesel elektronski nadzor. Vendar pa takšen pristop pomeni tudi tveganje, saj njena kandidatura ostaja pravno negotova, politični nasprotniki pa bodo obsodbo nedvomno izkoristili kot argument proti njeni verodostojnosti.

Konec ugibanj o kandidatu Nacionalnega zbora

Napoved kandidature je končala večmesečna ugibanja, ali bo Le Pen zaradi pravnih težav predsedniško kandidaturo prepustila predsedniku stranke Jordanu Bardelli. Triintridesetletni Bardella velja za njenega političnega naslednika in eno najvidnejših osebnosti francoske desnice.

Le Pen je poudarila, da ostajata tesna politična partnerja. Po njenih besedah bi v primeru zmage sama prevzela položaj predsednice republike, Bardella pa položaj predsednika vlade. »Sva trden tandem. Dopolnjujeva se in Francozom ponujava uravnoteženo ter koherentno vodstvo,« je dejala.

Triintridesetletni Bardella velja za njenega političnega naslednika in eno najvidnejših osebnosti francoske desnice. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Dan po sodbi sta skupaj obiskala tržnico v kraju La Flèche na zahodu Francije, nato pa sklicala srečanje vodstva Nacionalnega zbora.

Kritike političnih nasprotnikov

Odločitev Marine Le Pen, da kljub obsodbi vztraja pri predsedniški kandidaturi, je sprožila ostre odzive političnih tekmecev.

Generalni sekretar stranke Republikanci Othman Nasrou je ocenil, da njena kandidatura »dodatno spodkopava zaupanje Francozov v politiko«. Nekdanji predsednik vlade Gabriel Attal je opozoril na »moralno razsežnost odločitve kandidirati kljub kazenski obsodbi zaradi poneverbe javnega denarja«, medtem ko je nekdanji premier Édouard Philippe poudaril, da bo morala Le Pen francoskim volivcem pojasniti okoliščine svoje obsodbe.

Tudi državno tožilstvo je napovedalo pritožbo, saj meni, da je pritožbeno sodišče znižalo kazen v primerjavi s prvostopenjsko sodbo.

Predvolilna kampanja se začenja

Prvi krog francoskih predsedniških volitev bo predvidoma potekal 18. aprila 2027, drugi pa 2. maja istega leta. Le Pen, ki je bila doslej trikrat predsedniška kandidatka, ostaja ena najmočnejših političnih osebnosti v Franciji in po javnomnenjskih raziskavah ena glavnih favoritinj za uvrstitev v drugi krog.

Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi se kandidaturi vendarle odpovedala, je odgovorila odločno: »Ne. Nocoj sporočam Francozom, da sem kandidatka na predsedniških volitvah leta 2027.«

Ob tem je dodala, da bo o njeni politični prihodnosti na koncu odločalo francosko volilno telo: »Dobra novica današnjega večera je, da bodo imeli Francozi možnost svobodno izbrati.«