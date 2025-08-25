Mario Draghi spet bere levite Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Ko je nekdanji predsednik ECB in italijanski premier Mario Draghi­ septembra lani predstavil poročilo o prihodnosti evropske konkurenčnosti, ki ga je pripravil na prošnjo Ursule von der Leyen, so bile njegove ugotovitve kažipot za delovanje EU. Manj kot leto dni ni veliko časa za njihovo uresničitev, toda Draghijevi predlogi so zdaj bolj referenca v političnih govorih kot konkretna praksa.

Konec tedna se je Draghi s kritičnimi ocenami na konferenci v Riminiju vrnil v bruseljske razprave. »EU je dolgo verjela, da ji njena gospodarska velikost s 450 milijoni potrošnikov prinaša geopolitično moč in vpliv v mednarodnih trgovinskih odnosih. Letošnje leto si bomo zapomnili kot leto, v katerem je ta iluzija izginila,« je zatrdil Italijan. Opozoril je, da smo se morali sprijazniti s carinami, »ki jih je uvedla naša največja trgovinska partnerica in dolgoletna zaveznica ZDA«.