Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mosta znova izbrali Pipenbaherja

Na natečaju družbe Hrvatske ceste za nov, 1600 metrov dolg most čez Kaštelanski zaliv, ki bo povezoval Split in Kaštelo, so izbrali zagrebški Studio 3LHD in slovensko podjetje Pipenbaher inženirji, poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na objavo v Elektronskem oglasniku javne nabave.

Na natečaj je prispelo 12 projektov, za zmagovalno rešitev pa je glasovalo sedem od enajstih članov ocenjevalne komisije, ki ji je predsedoval arhitekt Ante Kuzmanić.

Kot navajajo, je Studio 3LHD na območju Splita znan po projektu Splitske rive, lastnik slovenskega podjetja Pipenbaher inženirji Marjan Pipenbaher pa je na Hrvaškem seveda znan predvsem kot projektant Pelješkega mostu. Na natečaj je oddal tudi lastno rešitev prek podjetja Ponting, v katerem ima 50-odstotni lastniški delež, še navajajo. Ta predlog je zasedel peto mesto.

Podrobnosti bodo znane ob izteku pritožbenega roka

Most čez Kaštelanski zaliv naj bi bil dolg 1600 metrov in visok 55 metrov ter imel štiri prometne pasove s stezo za kolesarje in pešce. Pod mostom je predvidena neovirana plovna pot za ladje, ki pristajajo v Severnem pristanišču in na Ininem terminalu.

Kot še piše Jutarnji list, so od Hrvaških cest in Studia 3LHD prosili za dodatne podrobnosti o zmagovalni rešitvi in vizualen material, ki se nanaša na bodoči most, a jih zaenkrat niso posredovali. Pojasnili so, da bodo podatke objavili na javni predstavitvi v Splitu po izteku desetdnevnega roka za pritožbe na odločitev, ki še teče. V skladu s tem tudi Studio 3LHD ni mogel posredovati zahtevanih informacij.

Jutarnji list iz dokumentacije, objavljena skupaj z odločitvijo o izboru, sklepa, da bo most viseč. Na vsaki strani mostu sta predvidena po dva razgledna platoja, steza za pešce in kolesarje pa naj bi bila poglobljena, tako da protihrupna ograja uporabnikom ne bi zastirala pogleda, hkrati pa bi bili zaščiteni pred hrupom in svetlobo vozil.

Ocena: gradnja bi stala 223 milijonov evrov

Natečajna dokumentacija je od ponudnikov zahtevala tudi oceno stroškov gradnje mostu in njegovega vzdrževanja v naslednjih sto letih. V Studiu 3LHD in Pipenbaher inženirjih so ocenili, da bi gradnja stala 223 milijonov evrov. Ta ocena sodi med srednje vrednosti ponujenih izračunov, saj so se ocene gibale od 162,3 do 450 milijonov evrov. Ocenili so tudi, da bi za vzdrževanje v prihodnjih 100 letih porabili 125,1 milijona evrov.

Drugo mesto na natečaju sta osvojila zagrebški Promevere in kitajski T. Y. Lin International Engineering Consulting, tretje splitski Porticus in srbski DB Inženjering, četrto kitajski China Civil Engineering Construction Corporation in Bomega Projects iz Zaboka, peto pa podjetje Ponting.

Most čez Kaštelanski zaliv je hrvaška vlada že leta 2018 razglasila za strateški državni projekt. Gre za del projekta novega vhoda v Split. Novi most se na splitski strani navezuje na obstoječo štiripasovno cesto Stinice, na strani Kaštel pa na državno cesto DC8 prek novega vozlišča.