Mark Rutte: Nato je močnejši kot kadarkoli prej

Vse države Severnoatlantskega zavezništva so lani zvišale obrambne izdatke na vsaj 2 odstotka BDP. Tako so prvič vse dosegle cilj, ki je bil postavljen na vrhu v Walesu leta 2014. Tudi Slovenija je obrambna vlaganja v primerjavi z letom 2024 zvišala za več kot polovico, z 906 milijonov na 1,438 milijarde evrov. Tako se je njihov delež v BDP povečal z 1,34 na 2,04 odstotka. Za Slovenijo so Češka, Italija, Portugalska, Španija, Albanija, Kanada in Belgija. Največji delež je v obrambo vložila Poljska, 4,30 odstotka BDP. Za njo so uvrščene tri baltske države, Norveška in ZDA. Podatki so del danes objavljenega letnega poročila zavezništva. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja je Nato »močnejši kot kadarkoli prej«. Zviševanje izdatkov se bo po njegovih besedah moralo ...