Rutte: Evropa se na področju obrambe ne rabi povsem osamosvojiti od ZDA

Evropi kljub politiki trenutne ameriške vlade na področju obrambe ni treba postati popolnoma neodvisna od ZDA, je dejal generalni sekretar Nata Mark Rutte. Washington pa od Evrope pričakuje, da bo prevzela več odgovornosti in bo za obrambo namenila več, je opozoril v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa.

»Popolnoma sem prepričan, da so ZDA zavezane Natu. O tem ni dvoma. Je pa veliko pričakovanje, da bo Evropa porabila več za obrambo in prevzela več odgovornosti,« je dejal.

Spomnil je na junijski vrh Nata, na katerem so se države dogovorile za zvišanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda do leta 2025. »Mislim, da je to ena največjih zunanjepolitičnih zmag predsednika ZDA Donalda Trumpa,« je dodal.

Glede pobud o »evropskem Natu« je Rutte opozoril, da je v zavezništvu le 23 od 27 članic Evropske unije, ki tvorijo le približno četrtino gospodarske moči Nata. Navedel je, da 75 odstotkov gospodarske moči zavezništva prihaja zunaj EU ter pri tem izpostavil ZDA, Kanado, Združeno kraljestvo in Norveško.

Nedavno objavljena nova varnostna strategija ZDA ne postavlja pod vprašaj članstva države v Natu, je pa v njej zapisano, da bodo ZDA v prihodnje ravnale v skladu z načelom Najprej Amerika.