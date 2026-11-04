Markeš: Mislim, da se Slovenija prebuja

Na vmesnih volitvah v ZDA je ponoči prišlo do »drastične spremembe ameriške politične geografije. Države, ki so bile tradicionalno republikanske, kot je denimo Teksas, do postale demokratke,« je povzel Delov komentator Ali Žerdin.

Janez Markeš meni, da je to ni toliko zmaga demokratov, kot je poraz republikancev, predvsem predsednika ZDA Donalda Trumpa osebno. Nekdanji Trumpovi volivci so izgubili iluzije, saj živijo slabše, kot so pred Trumpom, je ocenil.

Trump je slehernemu polnoletnemu volivcu obljubljal nagrado pet tisoč dolarjev, je spomnil Žerdin. Markeš je to obljubo ocenil za še eno laž, saj tega ne bi niti mogel izplačati. Meni, da je Trump izgubil stik z resničnostjo, njegov poraz pa bo težave povzročil tudi slovenski desnici, ki se zgleduje po njem.

Tednik Mladina je prejšnji petek objavil, kako iz kabineta predsednika vlade prihaja navodilo za delitev sporočila preko družabnih omrežji, v katerem se stranka SDS zgraža nad mislimi, ki jih je Markeš izrekel v oddaji Marcela Štefančiča. S tem imamo jasen vpogled v to, da delovanje družbenih omrežji ni nekaj spontanega, pač pa gre za orkestrirano usmerjanje, je povzel Žerdin.

Markeš je pojasnil, da ga je sam »članek presenetil, metode SDS pa ne«. »SDS kot stranka sovraštva in stranka, ki ruši demokracijo in uvaja avtoritarizem ima še mnogo tovrstnih kanalov in mnogo povezav za diskreditacije drugače mislečih in tistih, ki stojijo na poti njihovim ciljem,« je ocenil, vendar dodal, da dogajanje v ZDA dokazuje, da imajo »takšne prakse tudi protisunek«. »Mislim, da se Slovenija prebuja, to se je pokazalo na proslavi v Kopru, kjer se je dvignila primorska in na referendumu,« je opisal dogajanje.

Markeš se je obregnil se je tudi ob Zorana Stevanovića, rekoč da »takšne delegitimacije državništva in državnega zbora Slovenija še ni imela». »On bi moral iti v odpoklic,« je bil jasen Markeš. Gibanje Svoboda in Levico je pozval, naj pripravijo seznam ukrepov te vlade, ki jih bodo po njenem padcu odpravili, za Socialne demokrate pa Markeš meni, da so »vsaj na ravni vodstva napol v koaliciji z SDS«.

Med dogajanjem v ZDA in Slovenijo Markeš vidi več paralel. V obeh državah voditelj, tam Trump tukaj Janša, poskuša vzpostaviti avtokracijo in relativizirati pravni okvir, ustavnost oziroma zakonodajo, ter rušiti javno debato, je ocenil. »Govorimo o spodobnosti,« je dodal Žerdin. Markeš sicer priznava, da v Sloveniji pravna država nikoli ni delovala kot bi morala, »med tranzicijo so bili v pravni sistem vgrajeni hrošči,« je opisal dogajanje. Vendar pa je »najbolj rakavo tkivo te logike Janša«, saj izhaja iz te iste logike, vendar je bil »tranzicijsko-partijski establišment nekoliko bolj spodoben in se nekoliko bolj oziral na okvire pravne države, zdaj pa se rušijo standardi moderne države,« je opozoril Markeš.

Komentatorja sta opozorila, da je napad na spodobnost javnega diskurza očiten tudi pri debati o šolstvu, oziroma njeni odsotnosti, kjer strokovnjaki poskušajo navajati argumente, minister Borut Rončević pa »govori o nekem abstraktnem establišmentu in o tem, kako bomo povaljali šolstvo, brez argumentov, brez študij, brez bele knjige, ki bi preizkusila določene šolske modele,« je povzel Markeš. »To da se v Sloveniji ne pogovarjamo več na podlagi argumentov, temveč le še po principu glasnejšega in brutalnejšega govorca, je popolnoma narobe,« je sklenil.