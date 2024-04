Markeš: Putin bo v enem letu dobil, kar hoče

Že nekaj časa je minilo, odkar je varnostni svet sprejel resolucijo po prekinitvi ognja, kljub temu se masaker v Gazi nadaljuje, zadnji dogodek, ki je pretresel zahodno javnost, je izraelsko bombardiranje humanitarne organizacije World Central Kitchen, v katerem je bilo ubitih sedem humanitarnih delavcev z Zahoda, je povzel Ali Žerdin. Obleganje Gaze se nadaljuje, kljub temu da se podpora Izraelu v ameriškem javnem mnenju nekoliko krha.

Janez Markeš meni, da je resolucija le del »iste hipokrizije«. Tudi po napadu na humanitarce so bile prve izjave z Zahoda, da se morajo taki napadi končati in da se morajo vojne končati. Združeni narodi so velik aparat, ki prejema velike plače, zato da ponavlja geslo, naj na svetu ne bo vojn in naj otroci ne bodo lačni, je ocenil Markeš.

Žerdin meni, da so najbolj hipokritične ZDA s pozivi Izraelu, naj »to počne malo drugače«, medtem ko niti za hip ne pomišlja, ko Izraelu dobavlja nove in nove količine orožja. Izraelska orožarsko-lobistična naveza dominira ameriški politiki pa tudi Ursuli von der Leyen in Evropi, je posvaril Markeš, ki meni, da bodo sionisti in ZDA Evropo potegnili v vojno proti muslimanskim deželam.

Papeževi pozivi k miru so nemočni, saj je celotna Katoliška cerkev, tako kot papež, na invalidskem vozičku, saj je kljub milijardi vernikov mnogo šibkejša od Izraela, ki ima zgolj deset milijonov prebivalcev, meni Markeš. Medtem se Evropa iz projekta miru spreminja v orožarno v imenu namišljene nevarnosti, da bo Rusija napadla Evropo, opaža.

»Putin ne bo nikoli napadel Evrope, Putin hoče Krim, Doneck in Lugansk in dobil jih bo v enem letu,« je napovedal Markeš, ki ne verjame, da Rusija predstavlja grožnjo baltskim državam ali drugim evropskim sosedam. »Potrebujemo novo generacijo razsvetljenih ljudi, ki bodo razumeli, kaj je mir, ki bodo razumeli, da se svet in civilizacija razsipljeta,« je dejal Markeš, ki ocenjuje, da živimo v zelo nevarni situaciji.

Ursula von der Leyen ni povezana le z orožarskim lobijem, pač pa jo zaradi poslov z farmacevtskim lobijem med pandemijo koronavirusa preiskuje celotno evropsko tožilstvo, je spomnil Žerdin. Posle s Pfizerjem je sklepala domala prek SMS-sporočil, ki so zdaj nedostopna. Situacija pa se bo poslabšala tudi za Evropo, ko bo na oblast v ZDA znova prišel Donald Trump, je napovedal Markeš, ki meni, da Joe Biden zaradi sledenja orožarskemu kapitalu nima možnosti za zmago.