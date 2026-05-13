Kako se je facebook s tožbo proti Italiji dejansko ustrelil v koleno

S tožbo na sodišču EU je sam postavil evropski standard, ki omogoča medijem, da zahtevajo poštena nadomestila za svoje vsebine, pojasnjuje Marko Milosavljević.

Razprava o tem, kako bodo medijske hiše prejele nadomestila za vsebine, objavljene na zelo velikih spletnih platformah, kot je facebook, postaja vse bolj aktualna. Facebook in podobne platforme omogočajo širjenje vsebin, kar jim prinaša dobiček na račun medijskih hiš, pri čemer facebook sam ne ustvarja vsebin, temveč izkorišča vsebine medijskih hiš in drugih ustvarjalcev, da privablja uporabnike in povečuje dobiček. Sodišče Evropske unije je o nedavni tožbi Mete (matične organizacije facebooka, instagrama in whatsappa) proti odločbi italijanskega urada za nadzor komunikacij (AGCOM) razsodilo, da lahko države članice EU določijo, da imajo založniki medijskih publikacij pravico do pravičnega nadomestila, kadar ponudnikom spletnih storitev dovolijo uporabo svojih publikacij, so v torek ...