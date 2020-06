Maroška vlada domnevno z vohunsko opremo nadzorovala novinarja

Vohunska programska oprema Pegasus izraelskega podjetja NSO Group je že nekaj časa priljubljeno orodje vlad nekaterih držav, zlasti Savdske Arabije , za vohunjenje za novinarji, disidenti in politično opozicijo. Pegasus je pomembno vlogo odigral tudi pri brutalnem umoru novinarja Džamala Hašodžija na veleposlaništvu Savdske Arabije v Turčiji.Po vse več kritikah je podjetje septembra lani objavilo nove smernice delovanja in se zavezalo k spoštovanju človekovih pravic, a preiskava nevladne organizacije Amnesty International je pokazala, da je le nekaj dni kasneje maroška vlada Pegasus uporabila za nadzor nad mobilnim telefonom preiskovalnega novinarja, najverjetneje pa vsaj še enega njegovega kolega.Napad na novinarjev telefon z opremo Pegasus je že drugi vohunski napad na novinarje v Maroku, ki ga je razkril Amnesty International. Predstavnik NSO je za britanski Guardian sicer dejal, da je podjetje v zvezi z razkritji Amnesty Internationala »naredilo prve preiskovalne korake«, vendar ni hotel razkriti ničesar o preiskavi, niti tega, ali preiskuje maroško vlado.Z NSO Group ima težave tudi WhatsApp, aplikacija za pisanje sporočil v lasti Facebooka , ki podjetje toži, ker je bila programska oprema Pegasus uporabljena za vdor v zasebnost 1400 uporabnikov aplikacije. NSO na očitke odgovarja, da so za uporabo programske opreme odgovorne vlade, ki jo kupijo.