Maroške sile ustavile skoraj 300 migrantov na poti proti Ceuti

Maroške varnostne sile so v soboto na severu Maroka prestregla skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah maroških varnostnih virov so aretirali 294 ljudi, ki so skušali nezakonito prečkati mejo, med njimi 248 migrantov iz podsaharske Afrtike in 46 maroških državljanov, poročanje maroškega medija Le360 povzema AFP. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom.

FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Na obeh straneh meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k ponovnemu množičnemu prehodu meje.

Maroška vlada je pred dnevi sporočila, da spremlja »kroženje objav in sporočil neznanega izvora na družbenih omrežjih«, ki pozivajo k množičnim prehodom meje, in opozorila, da bo preganjala organizatorje in udeležence. V četrtek so maroške oblasti aretirale skupino ljudi, osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla.

FOTO: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Konec julija je več deset tisoč migrantov iz Maroka nezakonito vstopila v Ceuto. Po podatkih španskih oblasti je v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72.000 ljudi, večinoma Maročanov. Velika večina se jih je že vrnila v Maroko, v eksklavi po podatkih lokalnih oblasti ostaja približno 2000 ljudi, vključno s približno tisoč mladoletniki brez spremstva.