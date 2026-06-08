Marta Kos: Bolj ko se Ukrajina približuje EU, bolj obupana postaja Rusija

Evropska komisarka za širitev EU Marta Kos se danes mudi na obisku v Kijevu, kjer se bo z ukrajinskimi sogovorniki pogovarjala o bližnji prihodnosti pristopnih pogajanj. Medtem ko Rusija izvaja ene svojih največjih napadov na Ukrajino od začetka vojne, se bo napadeni državi odprl prvi sveženj v pogajanjih za pridružitev Evropski uniji.

»Pripravljamo se na odprtje prvega svežnja v pogajanjih. Ukrajina bo kmalu naredila doslej največji korak na svoji poti v EU. Bolj ko se Ukrajina približuje Evropski uniji, bolj obupana postaja Rusija. Z obupom pa prihajajo nove grožnje, več raket in več napadov,« je povedala komisarka.