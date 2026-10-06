Marta Kos: Evropi se ne sme več zgoditi Viktor Orbán

Evropska komisija je sprejela sveženj usmeritev za pripravo EU na prihodnjo širitev. Kandidatke bi se lahko postopoma vključevale v evropske politike in programe, po vstopu pa bi jih pred nazadovanjem na področju demokracije in vladavine prava varovali novi mehanizmi.

Namenjeni so preprečevanju nazadovanja na področju vladavine prava in demokracije. To je ena od lekcij iz izkušenj Madžarske pod Viktorjem Orbánom, ki je doma spodkopaval demokratične standarde, na ravni EU pa pogosto uporabljal veto kot sredstvo pritiska in izsiljevanja.