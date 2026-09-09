Marta Kos jasno vidi nasprotnike širitve

Črna gora hiti proti Evropski uniji: zaprla je več kot polovico pogajalskih poglavij, 18 od skupno 33, v pripravi je pristopna pogodba. Priprava pogodbe in finančni sveženj, po katerem bi bila Črna gora v prvem proračunskem obdobju kot članica EU upravičena do 3,2 milijarde evrov, sta za ministrico znamenji, da je pristop vse bližje.

Zagotovila, da se na koncu ne bo kaj zalomilo, ni. Uradna Podgorica si prizadeva dosledno slediti bruseljski liniji. Po smrti Ratka Mladića je izrazila nasprotovanje poskusom zanikanja genocida in vojnih zločinov. Hkrati je pričakovati hibridno delovanje Rusije in Srbije, ki ima pod nadzorom del črnogorske politike in medijev.