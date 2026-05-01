Marta Kos kaznovala Vučićevo Srbijo: EU začasno ustavila izplačevanje sredstev

Evropska unija je zaradi sporne pravosodne reforme začasno ustavila izplačevanje sredstev, namenjenih Srbiji v okviru načrta EU za rast na Zahodnem Balkanu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v četrtek dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

»Za zdaj smo ustavili vsa plačila iz načrta za rast, ker je sodstvo nazadovalo,« je Kos dejala v četrtek zvečer v Švici na dogodku na univerzi v Freiburgu.

»Dokler se to ne popravi, ne bodo mogli dobiti evropske finančne podpore,« je dodala, poroča AFP.

Na Evropski komisiji so na vprašanje STA, ali oziroma kdaj je Bruselj sprejel uradno odločitev o začasni ustavitvi financiranja, odgovorili, da komisija še vedno preučuje, ali Srbija še izpolnjuje pogoje za izplačila v okviru finančnih instrumentov EU. »Zaenkrat smo odložili odločitve, ki vplivajo na izplačila Srbiji,« so pojasnili.

Načrt EU za rast državam Zahodnega Balkana zagotavlja šest milijard evrov sredstev za obdobje 2024-2027 za spodbuditev gospodarstev teh držav in pospešitev integracije regije v EU. Izplačilo teh sredstev pa je pogojeno z reformami, vključno z zagotavljanjem neodvisnosti sodstva in bojem proti korupciji.

Srbija je januarja sprejela pravosodno reformo, ki po opozorilih kritikov predsednikom sodišč daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo neodvisnost tožilcev, kar vzbuja zaskrbljenost tako v EU kot Svetu Evrope. Spremembe so bile sicer sprejete sredi več odmevnih preiskav korupcije, usmerjenih proti visokim vladnim uradnikom in uradnikom vladajoče stranke.

Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavne zadeve, je v minuli teden objavljenem mnenju opozorila, da je bila pravosodna reforma v Srbiji izvedena naglo in brez ustrezne demokratične razprave, ter izdala priporočila za odpravo pomanjkljivosti.

Mnenje Beneške komisije je zelo jasno glede priporočil v zvezi s spremembami januarja sprejetih zakonov, ki urejajo sodstvo in tožilstvo, ter je enako oceni Evropske komisije, so danes za STA navedli pri komisiji. Kot so dodali, v Bruslju pričakujejo, da bo Srbija čim prej v celoti upoštevala vsa priporočila Beneške komisije.

Kos je sicer 20. aprila na seji odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) države Zahodnega Balkana posvarila, da bi lahko ostale brez 700 milijonov evrov iz evropskega načrta za gospodarsko rast, če do junija oziroma decembra letos ne bodo izvedle potrebnih reform.

Glede Srbije pa je takrat dejala, da na komisiji trenutno preučujejo, ali še naprej izpolnjuje vse pogoje za izplačevanje evropskih sredstev, vključno z načrtom za rast. V okviru tega ji je na voljo še približno 1,5 od skupno okoli 1,6 milijarde evrov.