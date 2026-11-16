Marta Kos obžaluje izbor srbske pesmi, ki je razburila Kosovo

Na Kosovu vstaja zora je znana srbska pesem, ki je bila sinoči na repertoarju koncerta ob odprtju letošnjega širitvenega foruma EU, ki ga pripravlja evropska komisija. Pesmi iz držav, ki si želijo pristopiti, so izvajali slovenski glasbeniki Marko Hatlak & Kapobanda.

Toda pesem, ki je še posebno priljubljena po razglasitvi neodvisnosti Kosova, opeva Gračanico, Gazimestan, srbske viteze … »Ne damo te, Kosovo,« je eden od verzov pesmi, ki naj bi na prireditvi predstavljala Kosovo. Slovenski glasbeniki so jo sicer izvedli v instrumentalni različici, a je že sam izbor takoj povzročil zgražanje predstavnikov Kosova.