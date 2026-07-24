Marta Kos okrcala Vučića, iz opozicije ji ne ploskajo

Kadar iz ene države odhajajo novinarji, pisatelji in analitiki, medtem ko se častilci kriminalcev in vojnih zločincev počutijo varne, to ni več notranjepolitična zanimivost, temveč vprašanje, ki zadeva tudi evropsko prihodnost regije. Še posebej, če gre za Srbijo, uradno kandidatko za članstvo v EU, kjer so v zadnjih dneh tarča kampanj blatenja številni predstavniki civilne družbe, kot opozarja evropska komisarka za širitev Marta Kos.

V zadnjem času srbsko javnost pretresa odločitev priznanega vojaškega analitika Aleksandra Radića, da se z družino umakne na tajno lokacijo, ker je oblast kritiziral zaradi uporabe zvočnega topa na študentskem protestu. Zakaj opozicija opozorilom Marte Kos ne ploska in kako se obljube Aleksandra Vučića o predčasnih volitvah prepletajo z dvomi o resni volji države, da se približa evropskim standardom pravne države in človekovih pravic.