Marta Kos se brani z veliko molka

Evropska komisarka za širitev Marta Kos na zasedanju odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) ni hotela konkretno in vsebinsko odgovarjati na nove obtožbe glede njenega domnevnega sodelovanja s Službo državne varnosti (SDV) v času Jugoslavije, tudi med njenim delom na Deutsche Welle v Kölnu.

Na koncu razprave, med katero so jo napadali predvsem evropski poslanci slovenske desnice, je odgovorila le, da je šla skozi postopek, da je bila zaslišana v evropskem parlamentu in da je bila potrjena. Na komisarskem zaslišanju leta 2024 je trdila, da ni bila informantka ali sodelavka SDV.