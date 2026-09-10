Marta Kos ostro na CNN: Kako naj pogledam v oči materam žrtev Srebrenice

Marta Kos, evropska komisarka za širitev v drugi komisiji Ursule von der Leyen, kjer vodi politiko širitve Evropske unije in odnose z državami kandidatkami, vključno s Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino, Ukrajino in Moldavijo, je obisk Beograda prestavila zaradi poveličevanja Ratka Mladića v Srbiji. V živo v oddaji Amanpour na CNN je v torek »streljala« na Srbijo, kot piše Slobodna Dalmacija. Novinarka Paula Newton je pripomnila, da smo vsi videli prizore s pogreba, in Kosovo vprašala, kaj ji to pove o volji Srbije, da prekine najtemnejša obdobja svoje zgodovine. »To, kar se je zgodilo v Srbiji, je zelo skrb vzbujajoče. Mladić je bil vojni zločinec, obsojen genocida in zločinov proti človeštvu. Poveličevanje, ki je sledilo njegovi smrti, pa tudi znaki uradne podpore niso ...