    Iz bruseljskega mehurčka še en odmev očitkov zoper Marto Kos glede Udbe

    Že v razpravi na odboru za zunanje zadeve prejšnji teden je bilo očitno, da EPP, z izjemo slovenskih poslancev, ni za pritisk na komisarko.
    Marta Kos je bila tudi na koncu redkobesedna in ni komentirala vsebine očitkov. Na kratko je odgovorila le, da je šla skozi postopek, da je bila zaslišana v evropskem parlamentu in da je bila potrjena. Na komisarskem zaslišanju leta 2024 je sicer trdila, da ni bila informantka ali sodelavka SDV. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    R. I.
    29. 4. 2026 | 08:42
    29. 4. 2026 | 09:15
    3:05
    A+A-

    V bruseljskem mehurčku se je pojavil še en odmev očitkov zoper evropsko komisarko Marto Kos glede Udbe. A že v razpravi na parlamentarnem odboru za zunanje zadeve prejšnji teden je bilo očitno, da Evropska ljudska stranka (EPP), z izjemo slovenskih poslancev, ni za pritisk na komisarko in da je ta trdno v sedlu kljub namigom, da bi bil njen položaj lahko ogrožen zaradi prihajajoče vlade Janeza Janše.

    Komisarka za širitev prejšnji teden na zasedanju odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) ni hotela konkretno in vsebinsko odgovarjati na nove obtožbe glede domnevnega sodelovanja s Službo državne varnosti (SDV) v obdobju Jugoslavije, tudi med njenim delom na Deutsche Welle v Kölnu.

    Z Janšo se ne razumeta

    Pojavljajo se špekulacije, da bi bil lahko njen položaj omajan zaradi političnih premikov v Sloveniji. Kot poroča Politico, »se zdi vlada, ki je imenovala Kosovo, zdaj v obrambnem položaju, voditelj, ki se ponovno približuje oblasti – Janez Janša – pa naj bi gojil zamere do Kosove« oziroma sta z njo na bojni nogi, pravita dobro obveščena diplomata, ki sta govorila za Playbook.

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Njen položaj ni neposredno ogrožen

    Kot še navaja Politico, se je Kosova prejšnji teden soočila z zahtevnim zaslišanjem na parlamentarnem  odboru  za zunanje zadeve, kaže pa, da pritisk desnosredinske skupine popušča in da njen položaj trenutno ni ogrožen.

    Kot smo poročali, Marta Kos v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.

    Ključni očitki proti komisarki se nanašajo na njeno domnevno povezavo z nekdanjo jugoslovansko tajno službo SDV: po arhivskih dokumentih, objavljenih v knjigi Igorja Omerze, naj bi bila informantka ali sodelavka, kritiki pa ji očitajo tudi, da je o tem na zaslišanju pred imenovanjem leta 2024 zavajala.

    Poslanci iz vrst SDS in še nekaterih skupin so dodatno opozorili na možnost, da bi dokumenti – domnevno shranjeni tudi v tujini, zlasti v Srbiji – lahko predstavljali politično ali varnostno ranljivost ter vplivali na njeno delo pri širitvenih pogajanjih. Omenjeni so bili tudi pomisleki o morebitnem navzkrižju interesov ter vprašanja, ali njena preteklost vpliva na njeno verodostojnost pri zastopanju evropske komisije.

    Kosova je bila na zaslišanju precej tiha in je glede primernosti poudarila, da je bila na položaj potrjena zakonito in da njena  primernost ni vprašljiva. Kljub političnim pritiskom razprava na odboru ni pokazala širšega soglasja, da bi bil njen položaj trenutno ogrožen.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    English
    Vredno branja

    Marta Kos confirmed as the next EU Commissioner for Enlargement

    In addition to substantive questions, Marta Kos faced accusations from opposition circles, including some allies of the SDS party.
    7. 11. 2024 | 18:19
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Satira o suverenosti

    (SATIRA) Bruselj, imamo problem! Na dan s pismi!

    Se vam zdi logično, da deset milijonov tujcev povzroča tak kaos na slovenskih cestah?
    Boris Šuligoj 16. 9. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obtožbe

    Marta Kos se brani z veliko molka

    Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
    Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Delovna nesreča med gradnjo tržnice

    Razveljavljene sodbe: ponovljeno sojenje za smrt delavcev v Celju

    Po skoraj 17 letih od nesreče na gradbišču celjske tržnice bodo trije obtoženi znova pred sodiščem zaradi razveljavitve prvostopenjske sodbe. Kdo bo odgovarjal?
    29. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dvig proračuna

    Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

    V primerjavi s prejšnjim turnirjem v Katarju bodo precej večje nagrade prejele tudi tri najvišje uvrščene reprezentance.
    29. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Nika Šoštarič: Svet mineva in mi minevamo v njem

    Literatura lahko artikulira tisto, česar sami nismo znali upovedati, pravi avtorica Nika Šoštarič, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 29. 4. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Vredno branja

    Med razpadom sveta in razpadom forme

    Pisava Nike Šoštarič je izjemno sodobna prav zato, ker si upa opustiti iluzijo koherentnosti, poudarja pesnica, dramatičarka in kritičarka Nejka Jevšek.
    29. 4. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

    Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
    Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 09:10
    Preberite več
