Iz bruseljskega mehurčka še en odmev očitkov zoper Marto Kos glede Udbe

V bruseljskem mehurčku se je pojavil še en odmev očitkov zoper evropsko komisarko Marto Kos glede Udbe. A že v razpravi na parlamentarnem odboru za zunanje zadeve prejšnji teden je bilo očitno, da Evropska ljudska stranka (EPP), z izjemo slovenskih poslancev, ni za pritisk na komisarko in da je ta trdno v sedlu kljub namigom, da bi bil njen položaj lahko ogrožen zaradi prihajajoče vlade Janeza Janše.

Komisarka za širitev prejšnji teden na zasedanju odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) ni hotela konkretno in vsebinsko odgovarjati na nove obtožbe glede domnevnega sodelovanja s Službo državne varnosti (SDV) v obdobju Jugoslavije, tudi med njenim delom na Deutsche Welle v Kölnu.

Z Janšo se ne razumeta

Pojavljajo se špekulacije, da bi bil lahko njen položaj omajan zaradi političnih premikov v Sloveniji. Kot poroča Politico, »se zdi vlada, ki je imenovala Kosovo, zdaj v obrambnem položaju, voditelj, ki se ponovno približuje oblasti – Janez Janša – pa naj bi gojil zamere do Kosove« oziroma sta z njo na bojni nogi, pravita dobro obveščena diplomata, ki sta govorila za Playbook.

Njen položaj ni neposredno ogrožen

Kot še navaja Politico, se je Kosova prejšnji teden soočila z zahtevnim zaslišanjem na parlamentarnem odboru za zunanje zadeve, kaže pa, da pritisk desnosredinske skupine popušča in da njen položaj trenutno ni ogrožen.

Kot smo poročali, Marta Kos v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.

Ključni očitki proti komisarki se nanašajo na njeno domnevno povezavo z nekdanjo jugoslovansko tajno službo SDV: po arhivskih dokumentih, objavljenih v knjigi Igorja Omerze, naj bi bila informantka ali sodelavka, kritiki pa ji očitajo tudi, da je o tem na zaslišanju pred imenovanjem leta 2024 zavajala.

Poslanci iz vrst SDS in še nekaterih skupin so dodatno opozorili na možnost, da bi dokumenti – domnevno shranjeni tudi v tujini, zlasti v Srbiji – lahko predstavljali politično ali varnostno ranljivost ter vplivali na njeno delo pri širitvenih pogajanjih. Omenjeni so bili tudi pomisleki o morebitnem navzkrižju interesov ter vprašanja, ali njena preteklost vpliva na njeno verodostojnost pri zastopanju evropske komisije.

Kosova je bila na zaslišanju precej tiha in je glede primernosti poudarila, da je bila na položaj potrjena zakonito in da njena primernost ni vprašljiva. Kljub političnim pritiskom razprava na odboru ni pokazala širšega soglasja, da bi bil njen položaj trenutno ogrožen.