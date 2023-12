Mary Robinson: Na vsaki podnebni konferenci je več lobistov

V nadaljevanju preberite:

Nekdanja predsednica Irske in komisarka Združenih narodov za človekove pravice Mary Robinson zadnje dni polni naslovnice. Z vprašanji v okviru dogodka pred začetkom podnebne konference v Dubaju je spravila iz tira predsedujočega sultana Ahmeda al Džaberja, ki je podvomil o znanosti in potrebi po odpravi fosilnih goriv, če naj bi globalno segrevanje zadržali na še vzdržne 1,5 stopinje. Njunega verbalnega pingponga ni želela komentirati, a se je z njim znova srečala konec tega tedna.

Kot predsednica The Elders, skupine 12 nekdanjih svetovnih voditeljev, ki jo je ustanovil Nelson Mandela, je Mary Robinson na podnebni vrh (Cop28) prišla spodbudit dialog za ambiciozen podnebni dogovor, ki mu trenutno kaže zelo slabo. Pogovarjali sva se v ponedeljek, še pred objavo prvega osnutka zaključnega sporazuma.

Kaj pričakujete od zaključnega besedila dogovora in kaj bi moralo v njem pisati?

Rada bi videla, da se pri vsaki komponenti pokaže najvišja raven ambicij od možnosti, ki so na mizi. Če bomo dosegli največjo ambicioznost, bomo v svet poslali zelo jasno sporočilo. Hočemo najvišje ambicije pri odpravi fosilnih goriv s pravičnim in enakopravnim prehodom, najvišje ambicije pri potrojitvi obnovljivih virov energije in podvojitvi energetske učinkovitosti ter najvišje ambicije glede financiranja. Njegov obseg se mora povečati do naslednjega podnebnega vrha.