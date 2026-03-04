Matej Podobnik: Kličejo nas, naj pridemo domov, a za zdaj je tukaj mirno

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je zaradi zaostrovanja spopadov med ZDA, Izraelom in Iranom odobrilo odhod nenujnega osebja z družinami iz več držav, med njimi tudi s Cipra.

Ameriško veleposlaništvo na Cipru je sporočilo, da lahko nenujni uslužbenci zaradi varnostnih tveganj zapustijo državo. Podobno dovoljenje velja za Savdsko Arabijo in Oman, medtem ko morajo nenujni uslužbenci konzulatov v pakistanskih mestih Karači in Lahore državo zapustiti.

V ponedeljek je bilo britansko letalsko oporišče Royal Air Force Akrotiri na Cipru tarča napada z iranskim brezpilotnikom tipa šahed, ki je povzročil manjšo materialno škodo, žrtev pa ni bilo. Oblasti so razglasile pripravljenost, zaprle šole in preventivno evakuirale letališče v Pafosu. Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je poudaril, da Ciper ne sodeluje in ne bo sodeloval v vojaških operacijah, temveč ostaja pri humanitarni vlogi. Grčija je napovedala napotitev dveh fregat in dveh bojnih letal za zaščito Cipra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost z državo članico. Velika Britanija je pred tem ZDA dovolila uporabo svojih oporišč za obrambne operacije proti Iranu. Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so napovedale možnost obrambnih ukrepov proti Iranu po napadih na njihove objekte v regiji.

ZDA so že pred tem odredile odhod nenujnega osebja iz več drugih držav v regiji ter ameriške državljane pozvale, naj zapustijo območje Bližnjega vzhoda. Slovenija predstavništva na Cipru nima, živi pa tam, kar nekaj naših državljanov.

Matej Podobnik: Osnovno sporočilo je, brez panike

Na Cipru, ki je zaradi svoje lege na skrajnem vzhodu Evropske unije geografsko najbližje zaostritvam na Bližnjem vzhodu, se je v zadnjih dneh povečala vojaška prisotnost zavezniških držav. A vsakdanje življenje po besedah tam živečega Slovenca Mateja Podobnika, ki deluje na področju komunikacij, za zdaj poteka presenetljivo mirno.

Grški fregati »Kimon« in »Psara« se približujeta ciperskemu pristanišču v Limasolu. FOTO:Reuters

»Prihajajo sem, Grčija je poslala svojo fregato, britanska stran krepi prisotnost, mislim, da prihaja tudi Italija,« razlaga Podobnik. Njegova družina živi v bližini britanske baze Akrotiri, ene od dveh suverenih britanskih območij na otoku, poleg baze Dekelija.

Šola je bila v ponedeljek zaprta, jutri naj bi se odprla

V ponedeljek so zaradi bližine baze preventivno zaprli tudi šolo, ki jo obiskujejo njegovi otroci. »Otroke smo že peljali v šolo, potem pa so nas poklicali, naj jih pridemo iskat. Šole, ki so blizu baze, so zaprli. Zdaj imajo pouk na daljavo, jutri pa naj bi šli že normalno nazaj,« opisuje.

Kljub medijskim poročilom, ki iz Slovenije in drugih držav kažejo precej bolj napeto sliko, Podobnik poudarja, da na terenu ni občutiti panike.

»Nekih hudih dram na ulici ni. Ljudje normalno delajo, hodijo okrog. Mogoče je malo bolj prazno, kakšnih deset, petnajst odstotkov manj avtomobilov, ampak to je to,« pravi. Ključno sporočilo oblasti in diplomatskih predstavništev je po njegovih besedah jasno: »brez panike.«

Imajo navodila, kako ravnati v primeru napada

Ameriško veleposlaništvo je objavilo navodila, kako ravnati v primeru napada, podobna priporočila so podale tudi ciprske oblasti. »Poudarjali so, da to ni zato, ker bi bili lahko vsak trenutek tarče, ampak da ljudje vedo, kako reagirati v prvih minutah, če bi se karkoli zgodilo,« pojasnjuje sogovornik.

Tudi doma so se z družino o tem pogovorili. »Rekli smo si, če bi bilo karkoli, je ta del hiše najbolj varen, tja bi šli.«

Po izraelskem bombardiranju južnih predmestij glavnega libanonskega mesta Bejrut se je valil gost dim. Vojna, ki sta jo proti Iranu začela Združene države Amerike in Izrael, se je 2. marca razširila po Bližnjem vzhodu, potem ko se je v spopade vključil libanonski Hezbolah, tarča napada pa je postala tudi britanska letalska baza na Ciper. FOTO: AFP

Ciper leži le nekaj več kot sto kilometrov od libanonske obale. »Libanon je tukaj, pljunek čez morje. Na drugi strani Izrael. Seveda te skrbi,« priznava Podobnik. A dodaja, da je občutek na otoku precej manj dramatičen, kot ga ustvarjajo televizijska poročila.

Vojaška letala so sicer reden prizor, predvsem zaradi britanskih baz. »Vojaška letala se vidijo, ampak to ni nič novega. Tukaj sta dve bazi, Akrotiri in Dekelija, tako da vsake toliko časa kaj preleti,« razlaga.

Nedavno so na letališču v Pafosu za približno uro sprožili alarmI zaradi zaznanega drona, v Larnaki so odpovedali nekaj letov, predvsem tistih proti Bližnjemu vzhodu. »Pafos je večinoma operativen, večina letov normalno poteka,« pravi.

Klici prijateljev: »Pridite domov«

Družina in prijatelji iz Slovenije jih kličejo in sprašujejo, ali razmišljajo o odhodu. »Vsi kličejo: pridite. Ampak se pogovarjamo tudi z drugimi starši, tudi z Nizozemci, in večina pravi, da se jim še ne zdi čas za odhod. Če bi verjeli, da bo zdaj kar začelo padati po nas, bi verjetno tudi mi šli,« pravi Podobnik.

Matej Podobnik zaenkrat ne razmišlja, da bi prišel v Slovenijo. FOTO: Osebni Arhiv

Ciper ima zaklonišča, a po njegovih besedah niso primerljiva s klasičnimi podzemnimi zaklonišči, kakršnih se spominja iz Slovenije. »To ni tako, kot smo šli mi v 90. letih v bloku dol v zaklonišče. Tukaj so bolj seznami lokacij, a koliko so ta v resnici varna, ne vem.«

Ciprski politični vrh po njegovem mnenju deluje umirjeno. »Takoj so stopili pred kamere, povedali, kaj se dogaja, in poudarili, da Ciper ne sodeluje v nobenih napadih. Sporočilo je: pomagajte nam, zaščitite nas,« povzema informacije, kot jih razume.

Med domačini zaznava predvsem nelagodje, ne pa strahu. »Pravijo, da jim je neprijetno, ker tega niso vajeni. Vedo, da so blizu Izraela in Sirije, ampak tukaj se to običajno ne dogaja.«

Za zdaj pa življenje na otoku ostaja presenetljivo običajno. »Ni tako, da bi bombe padale ali da bi slišali rakete. Mi zaenkrat nismo nič videli, nič slišali. Malo prebereš medije, slišiš kakšno letalo – in to je to,« sklene Matej Podobnik.