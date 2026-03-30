Mati večnih porazov

Nacionalna varnostna strategija, ki jo je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa objavila novembra lani, je bila izjemna, daljnosežna in drugačna od vseh drugih nacionalnih varnostnih strategij, ki so bile objavljene, odkar je George H. W. Bush v zgodnjih 90. letih »premagal vietnamski sindrom«. V spremnem pismu, ki nosi njegov podpis, je Trump dokument opisal kot »načrt za zagotovitev, da Amerika ostane največja in najuspešnejša država v človeški zgodovini«.

Trumpova strategija utemeljuje veličino in uspeh Amerike na njenih ustanovnih idealih. »V deklaraciji o neodvisnosti so ustanovitelji Amerike jasno izrazili naklonjenost nevmešavanju v zadeve drugih držav.« A žal »so naše elite zelo napačno ocenile pripravljenost Amerike, da za vedno prevzame globalna bremena, v katerih ameriški narod ni videl povezave z nacionalnim interesom«. »Dovolile so zaveznikom in partnerjem, da stroške svoje obrambe prenesejo na ameriški narod«, in »nas včasih vpletle v konflikte in spore, ki so bili osrednji za njihove interese, za naše pa obrobni ali nepomembni«.

Do prejšnjega meseca se je zdelo, da Trumpova politika deluje v smeri umika z Bližnjega vzhoda. Strategija je to jasno opredelila: »Ko bo ta administracija razveljavila ali omilila restriktivne energetske politike in se bo ameriška proizvodnja energije povečala, bo zgodovinski vzrok Amerike za osredotočanje na Bližnji vzhod izginil.«