Mati vseh sporazumov je pod streho

Sklenitev trgovinskih pogajanj z Indijo ima za EU poseben pomen v času geopolitičnih pretresov in carinskih zapletov z ZDA.

»Uspelo nam je. Sklenili smo sporazum, ki je 'mati vseh sporazumov'. Ustvarjamo trg z dvema milijardama ljudi. To je zgodba o dveh velikanih – drugem in četrtem največjem gospodarstvu na svetu,« je ob koncu pogajanj o sporazumu o svobodni trgovini med Indijo in EU dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Menjava blaga in storitev med EU in Indijo je na leto vredna že več kot 180 milijard evrov. Po pričakovanjih Bruslja bo sporazum do leta 2032 podvojil izvoz EU v državo, ki ima 1,45 milijarde prebivalcev in je najhitreje rastoče veliko gospodarstvo. Carine naj bi se zmanjšale za štiri milijarde evrov na leto. Široka liberalizacija trgovine Strani bosta delno ali v celoti liberalizirali uvoz več kot 90 odstotkov medsebojne trgovine. Carine za motorna vozila se bodo ...