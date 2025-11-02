  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Mati žrtve iz Novega Sada začela gladovno stavko v Beogradu

    Dijana Hrka, mama ene od 16 žrtev tragedije v Novem Sadu, začela gladovno stavko v Beogradu. Policija posredovala proti podpornikom.
    V Beogradu je danes blizu poslopja parlamenta gladovno stavko začela Dijana Hrka. Dijana Hrka je bila oblečena v belo majico z napisom »Mama proti mašineriji«. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Galerija
    V Beogradu je danes blizu poslopja parlamenta gladovno stavko začela Dijana Hrka. Dijana Hrka je bila oblečena v belo majico z napisom »Mama proti mašineriji«. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Ž. U., STA
    2. 11. 2025 | 17:45
    4:00
    A+A-

    V Beogradu je danes blizu poslopja parlamenta gladovno stavko začela Dijana Hrka, mati enega od 16 smrtnih žrtev, ki jih je lani terjal padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.

    Njena poteza sledi množičnemu spominskemu shodu v Novem Sadu ob prvi obletnici nesreče, kjer se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi in kjer je Hrka svojo namero tudi napovedala.

    Zahteva odgovornost oblasti za lansko nesrečo, izpustitev študentov, ki so jih priprli med protivladnimi protesti, ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

    Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je Hrka danes na družbenem omrežju instagram neposredno obtožila režim predsednika Aleksandra Vučića, da skriva resnico o, kot je zapisala, »umoru njenega sina Stefana in še 15 žrtev«.

    Na kraju, kjer je začela stavkati, se je hitro zbrala množica ljudi, ki ji je želela izraziti podporo. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Na kraju, kjer je začela stavkati, se je hitro zbrala množica ljudi, ki ji je želela izraziti podporo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Ob zahtevi Vučiću, naj razpiše volitve in izpusti zaprte študente, je še pozvala vse, ki verjamejo v resnico in pravico, naj jo podprejo.

    Posredovanje policije in aretacija voznika

    Svojo gladovno stavko je začela točno ob 11.52. Po poročanju portala N1 Srbija se je na kraju, kjer je začela stavkati, hitro zbrala množica ljudi, ki ji je želela izraziti podporo.

    Proti njim je posredovala policija v polni opremi za posredovanje. Policisti so po poročanju medijev zbrane pregnali s ceste. Pri tem so prijeli avtobusnega prevoznika, ki je v podporo stavkajoči materi iz Niša z avtobusom pripeljal študente.

    Dijana Hrka je mati enega od 16 smrtnih žrtev, ki jih je terjal padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Dijana Hrka je mati enega od 16 smrtnih žrtev, ki jih je terjal padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Policija mu je zasegla tudi avtobus. Medtem pa se je iz Novega Sada proti Beogradu peš odpravila skupina študentov, da bi jo podprli.

    Dijana Hrka je, oblečena v belo majico z napisom »Mama proti mašineriji«, sprva želela gladovno stavkati neposredno pred parlamentom. A policija ji ni dovolila, da bi se približala poslopju, saj je pred njim postavljeno šotorsko naselje Vučićevih pristašev, ki so ga protestniki poimenovali »Ćacilend«.

    image_alt
    Novi Sad množično sprejel protestnike iz cele Srbije

    Svoj protest je tako začela v neposredni bližini parlamenta, kjer bo, kot je dejala za N1, »ostala do nadaljnjega«.

    Dijana Hrka zahteva odgovornost oblasti za lansko nesrečo. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Dijana Hrka zahteva odgovornost oblasti za lansko nesrečo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Zavrnjeno Vučićevo opravičilo

    Dijana Hrka se je sicer od tragične smrti svojega sina pogosto udeleževala protestov pod vodstvom študentov, na katerih zahtevajo ugotovitev odgovornosti za nesrečo. Te demonstracije so doslej že prerasle v vsesplošno gibanje.

    Prav tem študentom, ki jih je v preteklosti večkrat označeval za teroriste, tuje plačance in nasprotnike države, se je predsednik Vučić v petek, tik pred obletnico nesreče, skušal opravičiti.

    image_alt
    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    »Tako kot so nekateri pokazali jezo, sem v nekaterih trenutkih tudi sam izrekel nekaj stvari, ki jih obžalujem, o študentih, protestnikih in drugih ljudeh, s katerimi se nisem strinjal. Za to se opravičujem,« je dejal in pozval k dialogu.

    Predsednik Vučić se je v petek, tik pred obletnico nesreče, skušal opravičiti študentom. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
    Predsednik Vučić se je v petek, tik pred obletnico nesreče, skušal opravičiti študentom. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

    A študenti njegovega opravičila niso sprejeli. V izjavah za N1 so izpostavili, da zanje nima nikakršne teže, saj ga je izrekel prepozno. Opravičilo so označili za »bedno in strahopetno«.

    image_alt
    Pred srbsko skupščino izbruhnil večji požar, tudi streljanje

    Vučić se je danes že odzval na negativni odziv »blokaderjev«, kot sam imenuje študente. Dejal je, da je bil iskren v želji, da spremeni atmosfero v družbi.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Trg

    Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

    Dosegli smo meje materialne rasti. Rešitev ni v novih trgih, temveč v razvoju skupnostnih in nematerialnih oblik blaginje.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SrbijaprotestiAleksandar VučićNovi SadBeogradsmrtne žrtvegladovna stavka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Po srečanju Xija in Trumpa

    Najdražja ločitev na svetu

    Težko je verjeti, da bo krhko premirje v trgovinski vojni trajalo dolgo.
    Zorana Baković 2. 11. 2025 | 19:36
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Britanska monarhija

    Andrew Mountbatten Windsor, kraljev brat, ki ni več britanski princ

    Karel III. bratu odvzel vse kraljeve nazive in tudi prebivališče, a aferam ni videti konca.
    Tanja Jaklič 2. 11. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal

    Vrhničani do konca nagajali ukrajinskemu ferariju

    Slovenski prvak v futsalu po zadnji tekmi brez napredovanja. Trener Mile Simeunović hvali ekipo, navijače in organizacijo.
    Drago Perko 2. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rekord

    Bayern bo vsak čas presegel milijardo

    Nemški nogometni velikan Bayern je razkril rekordno finančno poslovanje zadnjega obdobja.
    2. 11. 2025 | 19:01
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Sinner ubil dve muhi na en mah, padel tudi Alcaraz

    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagal na mastersu v Parizu in si zagotovil prevzem prvega mesta na svetovni lestvici ATP.
    2. 11. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal

    Vrhničani do konca nagajali ukrajinskemu ferariju

    Slovenski prvak v futsalu po zadnji tekmi brez napredovanja. Trener Mile Simeunović hvali ekipo, navijače in organizacijo.
    Drago Perko 2. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rekord

    Bayern bo vsak čas presegel milijardo

    Nemški nogometni velikan Bayern je razkril rekordno finančno poslovanje zadnjega obdobja.
    2. 11. 2025 | 19:01
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Sinner ubil dve muhi na en mah, padel tudi Alcaraz

    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagal na mastersu v Parizu in si zagotovil prevzem prvega mesta na svetovni lestvici ATP.
    2. 11. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo