Mati žrtve iz Novega Sada začela gladovno stavko v Beogradu

V Beogradu je danes blizu poslopja parlamenta gladovno stavko začela Dijana Hrka, mati enega od 16 smrtnih žrtev, ki jih je lani terjal padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.

Njena poteza sledi množičnemu spominskemu shodu v Novem Sadu ob prvi obletnici nesreče, kjer se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi in kjer je Hrka svojo namero tudi napovedala.

Zahteva odgovornost oblasti za lansko nesrečo, izpustitev študentov, ki so jih priprli med protivladnimi protesti, ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je Hrka danes na družbenem omrežju instagram neposredno obtožila režim predsednika Aleksandra Vučića, da skriva resnico o, kot je zapisala, »umoru njenega sina Stefana in še 15 žrtev«.

Na kraju, kjer je začela stavkati, se je hitro zbrala množica ljudi, ki ji je želela izraziti podporo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ob zahtevi Vučiću, naj razpiše volitve in izpusti zaprte študente, je še pozvala vse, ki verjamejo v resnico in pravico, naj jo podprejo.

Posredovanje policije in aretacija voznika

Svojo gladovno stavko je začela točno ob 11.52. Po poročanju portala N1 Srbija se je na kraju, kjer je začela stavkati, hitro zbrala množica ljudi, ki ji je želela izraziti podporo.

Proti njim je posredovala policija v polni opremi za posredovanje. Policisti so po poročanju medijev zbrane pregnali s ceste. Pri tem so prijeli avtobusnega prevoznika, ki je v podporo stavkajoči materi iz Niša z avtobusom pripeljal študente.

Dijana Hrka je mati enega od 16 smrtnih žrtev, ki jih je terjal padec nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Policija mu je zasegla tudi avtobus. Medtem pa se je iz Novega Sada proti Beogradu peš odpravila skupina študentov, da bi jo podprli.

Dijana Hrka je, oblečena v belo majico z napisom »Mama proti mašineriji«, sprva želela gladovno stavkati neposredno pred parlamentom. A policija ji ni dovolila, da bi se približala poslopju, saj je pred njim postavljeno šotorsko naselje Vučićevih pristašev, ki so ga protestniki poimenovali »Ćacilend«.

Svoj protest je tako začela v neposredni bližini parlamenta, kjer bo, kot je dejala za N1, »ostala do nadaljnjega«.

Dijana Hrka zahteva odgovornost oblasti za lansko nesrečo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Zavrnjeno Vučićevo opravičilo

Dijana Hrka se je sicer od tragične smrti svojega sina pogosto udeleževala protestov pod vodstvom študentov, na katerih zahtevajo ugotovitev odgovornosti za nesrečo. Te demonstracije so doslej že prerasle v vsesplošno gibanje.

Prav tem študentom, ki jih je v preteklosti večkrat označeval za teroriste, tuje plačance in nasprotnike države, se je predsednik Vučić v petek, tik pred obletnico nesreče, skušal opravičiti.

»Tako kot so nekateri pokazali jezo, sem v nekaterih trenutkih tudi sam izrekel nekaj stvari, ki jih obžalujem, o študentih, protestnikih in drugih ljudeh, s katerimi se nisem strinjal. Za to se opravičujem,« je dejal in pozval k dialogu.

Predsednik Vučić se je v petek, tik pred obletnico nesreče, skušal opravičiti študentom. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

A študenti njegovega opravičila niso sprejeli. V izjavah za N1 so izpostavili, da zanje nima nikakršne teže, saj ga je izrekel prepozno. Opravičilo so označili za »bedno in strahopetno«.

Vučić se je danes že odzval na negativni odziv »blokaderjev«, kot sam imenuje študente. Dejal je, da je bil iskren v želji, da spremeni atmosfero v družbi.