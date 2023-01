Nemec ne bo zasedel položaja Grkinje, osumljene korupcije

Politična skupina socialistov in demokratov (SD) je danes za kandidata za mesto podpredsednika Evropskega parlamenta izbrala Luksemburžana Marca Angela. Za kandidaturo se je potegoval tudi Matjaž Nemec. Novega podpredsednika bo parlament izbiral prihodnji teden, potem ko je zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo odstavil Grkinjo Evo Kaili.

»Marc Angel je naš kandidat za podpredsednika evropskega parlamenta za vodenje potrebnih reform za boj proti korupciji in vmešavanju ter da bi ljudi postavili v središče naših politik,« je skupina SD zapisala na twitterju.

Kandidiral tudi Nemec

Med skupno sedmimi kandidati je bil tudi evropski poslanec iz Slovenije Matjaž Nemec. Kot je zapisal v izjavi, ki so jo posredovali iz njegove pisarne, se je za kandidaturo odločil po pogovorih s kolegi in kolegicami iz stranke Socialnih demokratov ter kolegi iz SD, ki so mu izkazali veliko zaupanje že s tem, ko so mu zaupali odgovornost za opravljanje odgovornih nalog znotraj SD in evropskega parlamenta.

»Zdi se mi pomembno, da slovenski politiki, ki delujemo na evropskem parketu, pokažemo, da ima Slovenija ambicije, znanje in potrebne izkušnje za zasedanje najbolj odgovornih mest v EU. Tudi s to mojo kandidaturo smo v EU še bolj prepoznani kot država, ki postavlja in ne samo sledi politikam EU ter je trden branik evropskih vrednot,« je še povedal.

Kot so pojasnili v njegovi pisarni, se je sedmerica kandidatov, med katerimi so bili še evropski poslanci in poslanke iz Francije, Finske, Romunije, Litve in Bolgarije, danes dopoldne predstavila poslanski skupini SD. Angel je bil izbran v tretjem krogu glasovanja, v katerem je premagal Romuna Victorja Negrescuja.

Odločitev prihodnji teden

Glasovanje o novem podpredsedniku bo potekalo prihodnji teden na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta. V skladu z neformalnim dogovorom med političnimi skupinami, ki je omogočil izvolitev Roberte Metsole za predsednico institucije, SD pripada pet podpredsedniških mest. Vendar pa naj bi skupina Zelenih, ki tega dogovora ni podprla, predlagala svojega kandidata za naslednika Eve Kaili. Tako še ni jasno, kdo bo na koncu izvoljen, so pojasnili v Nemčevi pisarni.

Grško evroposlanko, ki je v priporu, so s podpredsedniškega mesta odstavili sredi decembra, potem ko se je znašla v korupcijski aferi, povezani s Katarjem.

Gre za enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini evropskega parlamenta. Belgijsko tožilstvo preiskuje obtožbe o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja.