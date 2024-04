Mattarella o antifašizmu, Melonijeva ne

V nadaljevanju preberite:

Pri rimski trdnjavi Forte Bravetta so vandali ob 25. aprilu, prazniku osvoboditve izpod nacifašizma, oskrunili spomenik 68 partizanom in antifašistom, ki so jih tam ustrelili italijanski vojaki leta 1943 in 1944. Med njimi je bilo tudi devet slovenskih partizanov, ki so jih zajeli na Nanosu. Spomenik je bil popacan z napisom »Partizani, posiljevalci, morilci«. Oskrunjen je bil tudi spomenik padlim v Trstu, napis »25. april nacionalni dan žalovanja«, pa je opozoril, kako razklana je Italija še dandanes.

V Italiji noben 25. april ne mine brez spopadov med antifašisti in tistimi, ki jim je žal, da so minili časi fašizma. Letos je bilo še malo bolj zavrelo zaradi bližajočih se evropskih volitev. Predsednik republike Sergio Mattarella je nastopil kot antifašist, govoril je tudi o odporniškem gibanju, predsednica vlade Giorgia Meloni je skrbno pazila, da ji ne bi ušel izraz antifašizem. Njena stranka Brati Italije velja za naslednico Mussolinijeve stranke in strank, ki so jo nasledile, ko je bil fašizem prepovedan.