Mattias Dembinski: Oživiti je treba jedrski dogovor  

Nemčija je v sporu med ZDA in Iranom in na splošno na Bližnjem vzhodu zelo nemočna, enako pa velja za celotno Evropsko unijo, o možnostih Nemčije in EU kot celote, da bi kakorkoli vplivali na razmere na Bližnjem vzhodu, pravi raziskovalec s frankfurtskega Mirovnega inštituta»Nemčija je poskušala pri življenju obdržati jedrski dogovor z Iranom , a je bila pri tem neuspešna. Ameriški predsednik Donald Trump je iz dogovora izstopil. Evropska politika je bila še posebej neuspešna pri sicer danih obljubah, da bodo evropskim podjetjem omogočili nadaljnje poslovanje z Iranom,« na prelomljene obljube Iranu opominja Dembinski.ZDA v odnosu do Irana vodijo povsem samostojno politiko in zaveznikov niti ne obveščajo o nadaljnjih korakih, pravi našsogovornik. Zaradi tega lahko EU le čaka ob strani in poskuša po diplomatski poti preprečiti nove zaostritve. »Niti Iranu niti ZDA vojna sicer ni v interesu. Iran ima prešibko vojsko in bi preveč izgubil, Trump pa je obljubil umik ameriških vojakov iz regije,« opozarja Dembinski in zato ocenjuje, da je še naprej pričakovati neke vrste izzivanja, igranje mačke z mišjo, izbruh klasične vojne pa po njegovem mnenju ni verjeten: »Iran se poskuša znebiti ekonomskih sankcij in zato neprestano nekako izziva ZDA z različnimi napadi.«Po njegovem mnenju je za umiritev razmer ključno oblikovati novo mednarodno diplomatsko iniciativo za oživitev jedrskega sporazuma. Morebiti tudi na ravni Združenih narodov. O tem bosta zagotovo spregovorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin na srečanju ta konec tedna, vendar pa Dembinski preboja kaj kmalu ne pričakuje, saj so razmere izjemno zaostrene.»Ena ključnih nevarnosti v tem trenutku je, da bi se lahko razmere še dodatno zaostrile tudi nenamerno zaradi napačnih ocen položaja ene ali druge strani. Iran in ZDA so se spravili v položaj, iz katerega se bodo zelo težko izvekli. Iran zato moramo prepričati, da znova začne spoštovati zaveze iz jedrskega sporazuma, ZDA pa v umik sankcij. Hkrati bi morali doseči tudi, da bi se Iran vsaj na simbolni ravni odpovedal podpori milic v sosednjih državah. S tem bi se Trump lahko dostojno umaknil iz igre,« o zapletenosti trenutnih razmerij pravi naš sogovornik.