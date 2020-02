Med 3700 ljudmi, ki so v karanteni na križarki Diamond Princess, šest Slovencev

REUTERS FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

Doslej 636 smrti



Po najnovejših uradnih podatkih je koronavirus na Kitajskem doslej zahteval 636 smrtnih žrtev, okuženih je 31.161 primerov, poroča tiskovna agencija AFP.

FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Na križarki Diamond Princess, na kateri je od vplutja v japonske vode v ponedeljek v karanteni okoli 3700 ljudi , od teh okoli 2600 potnikov, ostali so člani posadke, je tudi šest Slovencev, je poročal Radio Slovenija. Znakov okužbe ne kažejo.Kot poroča mednarodni tisk, je medtem število odkritih primerov okužbe s koronavirusom na ladji, zasidrani v pristanišču v Jokohami, zraslo na 61. Okužene potnike z ladje evakuirajo v bolnišnično oskrbo, njihovo število so, kot poroča AFP, potrdili na japonskem ministrstvu za zdravstvo.Kot je povedal zdravstveni minister, jih zdravijo v različnih japonskih prefekturah. Med okuženimi so večinoma Japonci, teh je 21, pa tudi Američani, Kanadčani, Avstralci, Argentinec in Britanec.Doslej so teste opravili pri majhnem številu ljudi, pri le 273, a jih bodo razširili. Po besedah ministra je zdravstveno stanje ene izmed evakuiranih oseb, pri katerih je bil test pozitiven, resno.Preplah na Diamond Princess, na kateri se je luksuzno križarjenje spremenilo v nočno moro potnikov in posadke, je pred dnevi sprožilo odkritje, da so pri enem izmed potnikov, osemdesetletniku, ki je potoval na ladji in se 25. januarja izkrcal v Hongkongu, okužbo potrdili. Karantena na ladji naj bi trajala do 19. februarja.Še ena ladja za križarjenje z okoli 1800 ljudmi na krovu je od srede tudi pred obalo Hongkonga. Okužbo s koronavirusom so doslej potrdili pri treh potnikih s te ladje. Pri treh članih posadke pa so potrdili okužbo z virusom gripe tipa B, zdravijo se v bolnišnici.