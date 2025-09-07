  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Med Brusljem in Belo hišo se spet iskri

    Evropska zakonodaja na digitalnem področju je trn v Trumpovi peti.
    Bruseljske kazni za Google so povezane z njegovo zlorabo prevladujočega položaja na trgu. FOTO: Carlos Jasso/Reuters
    Bruseljske kazni za Google so povezane z njegovo zlorabo prevladujočega položaja na trgu. FOTO: Carlos Jasso/Reuters
    Peter Žerjavič
    7. 9. 2025 | 20:56
    7. 9. 2025 | 20:58
    3:35
    V nadaljevanju preberite:

    Kljub julijskemu carinskemu sporazumu med Donaldom Trumpom in Ursulo von der Leyen konca napetosti med Brusljem in ZDA ni na obzorju. Trn v Trumpovi peti ostajajo pravila na digitalnem področju, s katerimi je EU nataknila uzde spletnim orjakom, na čelu z Googlom. V evropski komisiji so več dni odlašali z odločitvijo o kaznovanju Googla z 2,95 milijarde evrov globe, saj Trumpa očitno niso hoteli še dodatno vznemirjati.

    Bruseljske kazni za Google – pred zadnjo globo je moral skupno plačati že več kot osem milijard evrov – so povezane z njegovo zlorabo prevladujočega položaja na trgu. . Trump se je skladno s pričakovanji ostro odzval in zagrozil s trgovinskimi protiukrepi. Po njegovem mnenju Evropa z udarcem še enemu velikemu ameriškemu podjetju jemlje denar, »ki bi se sicer stekal v ameriške naložbe in delovna mesta«. Google bo že tako poskušal po sodni poti spodkopati odločitev evropske komisije.

    Globa za Google, Evropska komisija, konkurence, tehnološka podjetja, carine, Donald Trump, Ursula von der Leyen, Margrethe Vestager, Maroš Šefčovič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Košarka
    Odzivi po tekmi

    Norišnica v slovenski slačilnici, Dončić: To je zgodba nas vseh (VIDEO, FOTO)

    Slovenski košarkarji po sijajni zmagi proti Italiji odločeni, da še niso rekli zadnje. Neporavnana računa z Nemčijo bi jih lahko podžgala. Pozzecco odstopil.
    Peter Zalokar 7. 9. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Globa za Google

    Med Brusljem in Belo hišo se spet iskri

    Evropska zakonodaja na digitalnem področju je trn v Trumpovi peti.
    Peter Žerjavič 7. 9. 2025 | 20:56
    Preberite več
