Med Brusljem in Belo hišo se spet iskri

Kljub julijskemu carinskemu sporazumu med Donaldom Trumpom in Ursulo von der Leyen konca napetosti med Brusljem in ZDA ni na obzorju. Trn v Trumpovi peti ostajajo pravila na digitalnem področju, s katerimi je EU nataknila uzde spletnim orjakom, na čelu z Googlom. V evropski komisiji so več dni odlašali z odločitvijo o kaznovanju Googla z 2,95 milijarde evrov globe, saj Trumpa očitno niso hoteli še dodatno vznemirjati.

Bruseljske kazni za Google – pred zadnjo globo je moral skupno plačati že več kot osem milijard evrov – so povezane z njegovo zlorabo prevladujočega položaja na trgu. . Trump se je skladno s pričakovanji ostro odzval in zagrozil s trgovinskimi protiukrepi. Po njegovem mnenju Evropa z udarcem še enemu velikemu ameriškemu podjetju jemlje denar, »ki bi se sicer stekal v ameriške naložbe in delovna mesta«. Google bo že tako poskušal po sodni poti spodkopati odločitev evropske komisije.